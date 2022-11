Gigi Nicolae, concurentul sezonului 10 Chefi la cuțite, apariție televizată de senzație. Ce dezvăluiri a făcut tânărul

Gigi Nicolae, cunoscut în cadrul sezonului 10 Chefi la cuțite pe numele de Gigi Burger, a reușit să cucerească simpatia telespectatorilor cu felul său carismatic și replicile de-a dreptul savuroase. Acesta a surprins cu parcursul său din show-ul culinar, dar și cu talentul în domeniul gastronomiei.

De-a lungul battle-urilor, concurentul din echipa lui chef Sorin Bontea a impresionat cu preparate spectaculoase. Chiar dacă nu este bucătar de profesie, tânărul a făcut adevărate „avioane” în farfurie.

Citește și: Florin Dragomir, cuțitul de aur de la Chefi la cuțite, are o fiică superbă! Cum arată Antonia

Încă din etapa preselecțiilor, Gigi Burger i-a uimit pe jurați cu o rețetă deosebită de mușchi de vită cu piure de spanac.

Gigi Nicolae a vorbit despre viața personală în platoul emisiunii Xtra Night Show. Cine l-a încurajat pe concurentul din echipa lui chef Sorin Bontea să participe la Chefi la cuțite

Așa cum a obișnuit telespectatorii până acum, Gigi Nicolae a făcut senzație în platoul Xtra Night Show de la Antena Stars. Concurentul sezonului 10 Chefi la cuțite a trecut pragul emisiunii lui Dan Capatos pentru a discuta despre experiența pe care a trăit-o în cadrul show-ului culinar.

Mai mult decât atât, tânărul a oferit și câteva detalii neașteptate despre viața sa sentimentală. Se pare că fosta parteneră l-a înscris în concurs și l-a încurajat în etapa preselecțiilor.

Citește și: Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2022. Gina Pistol a vrut să penalizeze niște concurenți! Chefii s-au certat. Ce a urmat

„Am vrut să iau cuțitul. Am luat cuțitul, am trecut în prima probă de bootcamp. Din prima probă de bootcamp în cea de-a doua. (...) Eu tot timpul îmi doresc să scot o farfurie care să mă trimită din nou în bucătărie. Mă uitam înainte la emisiunea, chiar cu fosta, așa a pornit totul... (...) Ea m-a înscris la emisiune în urmă cu 2 ani jumătate, dar a fost perioada cu pandemia și probabil începuse sezonul anterior. Pe mine m-au chemat în sezonul 10, iar 10 este un număr norocos pentru mine. (...) Nici nu se difuza emisiunea în momentul în care noi ne-am despărțit. Noi am rămas prieteni. Eu îi mulțumesc pentru faptul că m-a susținut în preselecții. (...) Sunt cu picioarele pe Pământ, nu m-a luat valul.”, a mărturisit Gigi Burger la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespectatorii au parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay a fost doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.

Bătălia continuă! Nu rata Marea Finală a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, difuzată pe 1 Decembrie, de la ora 20:30, la Antena 1!