Gina Pistol a recunoscut cât s-a îngrășat în sarcină! Câte kilograme are acum vedeta „Chefi la cuțite”

Nu mai este o noutate faptul că Gina Pistol este una dintre cele mai frumoase și apreciate vedete din România, blondina având în prezent mai bine de un milion și trei sute de mii de urmăritori pe pagina sa oficială de Instagram.

îndrăgita prezentatoare a emisiunii „Chefi la cuțite” a născut în data de 9 martie și, de atunci, aceasta este în culmea fericirii și încearcă să își intre cât mai bine în rolul de mamă.Gina Pistol și partenerul său de viață au numit-o pe micuță Josephine, dar deocamdată nu au dorit să arate în fotografii chipul bebelușului.

Cei care o urmăresc constant pe Gina Pistol pe diferitele rețele de socializare au remarcat faptul că vedeta a fost extrem de activă atât în timp ce era însărcinată, cât și după ce a născut.

De curând însă, după ce a fost criticată pentru postările sale numeroase, blondina i-a „pus la punct” pe toți și a spus tot ce are pe suflet.

„Iar o să se trezească alte femei să întrebe pe cine interesează ceea ce postez eu. Dar nu știu, cât timp nu cer bani ca să mă urmăriți și nu vă oblig să mă urmăriți de ce trebuie să mă certați pentru ce postez? Dar știți ce? Nu sunt aici să mulțumesc pe nimeni, sunt aici ca să fiu eu, să postez ce am eu chef”, a dezvăluit vedeta, în cadrul unui story recent de pe Instagram.

Tot în cadrul aceluiași InstaStory, frumoasa Gina Pistol a dezvăluit la ce greutate a ajuns în ultima parte a sarcinii, dar și la ce greutate a ajuns acum, la aproape 5 săptămâni de când a născut. Așa cum era de așteptat, fanii au fost mai mult decât surprinși să descopere detaliile.

„Ca să vă răspund la o întrebare pe care o primesc destul de des...Nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem la aproape 80 de kilograme (dar rămâne între noi), iar acum, după cinci săptămâni și câteva zile, am 65 de kilograme. Dar la fel, rămâne între noi, da? Bine, nici nu am timp și nici voie să fac acum sport, dar când o să mă mai eliberez și o să-mi organizez timpul mai bine o să mă apuc de mișcare”, a dezvăluit prezentatorea emisiunii „Chefi la cuțite”.