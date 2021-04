Gina Pistol a răbufnit! Ce mesaj dur a transmis fanilor de pe Instagram

Nu mai este o noutate faptul că Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Prezentatoarea emisiunii „Chefi la cuțite” a născut o fetiță perfect sănătoasă pe 9 martie și rolul de mamă pare să îi placă de minune.

Gina Pistol, mesaj dur adresat fanilor de pe Instagram

Vedeta și partenerul său de viață au numit-o Josephine pe cea mică și vestea nașterii a fost dată prin intermediul unui mesaj postat pe Instagram de către artist. Încă de când era însărcinată, Gina Pistol a fost extrem de activă pe paginile sale de socializare și a încercat să își țină fanii la curent cu toate schimbările și trăirile prin care trece, iar acest lucru a continuat și după naștere. Unii au apreciat acest lucru, în timp ce alții au părut destul de deranjați și și-au exprimat nemulțumirile sub forma unor comentarii răutăcioase.

Sătulă să mai fie ținta criticilor, Gina Pistol a decis să pună piciorul în prag și să îi „taxeze” pe fanii care o critică în mod nejustificat.

„Iar o să se trezească alte femei să întrebe pe cine interesează ceea ce postez eu. Dar nu știu, cât timp nu cer bani ca să mă urmăriți și nu vă oblig să mă urmăriți de ce trebuie să mă certați pentru ce postez? Dar știți ce? Nu sunt aici să mulțumesc pe nimeni, sunt aici ca să fiu eu, să postez ce am eu chef”, a dezvăluit vedeta, în cadrul unui story recent de pe Instagram.

Mai mult decât atât, Gina Pistol nu s-a oprit aici și a continuat cu o dezvăluire mai mult decât sinceră, la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

„Stați, că acum sunt certată și pentru că stau pe internet. Că de ce stau pe internet, deși mă plâng că nu am timp să stau pe internet. Băi, dar de ce nu mă lăsați să fiu eu, cum vreau eu, când vreau eu?! De ce nu îmi lăsați libertatea asta, că nu înțeleg. Am mai spus-o și o să mă repet: nu sunt aici ca să mulțumesc pe cineva și nici să impresionez pe nimeni. Și faptul că am vorbit deschis despre trăirile mele am făcut-o pentru că sunt multe femei care au trecut prin asta și care urmează să treacă prin asta și eu, nespunându-mi nimeni la ce să mă aștept, am crezut că e ceva greșit și mă și judecam pentru toate trăirile mele și pentru toate stările alea ciudate. De ce nu putem vorbi deschis despre asta? Am spus-o și mă repet: au fost pur și simplu trăirile mele. Au fost multe femei care s-au regăsit în ceea ce am simțit eu. Dar de ce m-oi enerva eu, nu știu. Staau să îmi stric energia bună cu tot felul de oameni din ăștia dubioși”, a fost replica divei.

Așa cum era de așteptat, și aceste postări au stârnit un val puternic de reacții printre fanii vedetei, semn că nu e deloc simplu să mulțumești pe toată lumea.

Pe frumoasa Gina Pistol o puteți vedea duminica de la ora 20:00 și lunea și marțea de la oraa 20:30, la Antena 1, în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.