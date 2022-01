Gina Pistol, dezvăluire sinceră și emoționantă despre ceea ce a trăit în ultima vreme. Ce a recunoscut

Seara de Revelion îi face pe mulți să se gândească la lucrurile pe care le-au trăit în ultimul an, dar și la planurile de viitor. La fel s-a întâmplat și cu Gina Pistol, îndrăgita prezentatoare de la Chefi la cuțite și Asia Express.

Aceasta a făcut o dezvăluire neașteptată în cadrul unui mesaj publicat pe Instagram și fanii au reacționat imediat când au aflat detaliile.

Gina Pistol, dezvăluiri neașteptate într-un mesaj publicat pe pagina sa de Instagram

Gina Pistol s-a fotografiat ținându-și fetița în brațe, pe Josephine Ana Maria, în preajma bradului frumos împodobit, dar și în timp ce își sărută partenerul de viață.

Alături de cele două poze speciale, îndrăgita prezentatoare a emisiunilor Chefi la cuțite și Asia Express de la Antena 1 a publicat și un mesaj în care a făcut dezvăluiri emoționante și extrem de sincere despre ea, viața ei și lucrurile pe care le-a trăit în ultima perioadă.

Fanii au reacționat imediat și, într-un timp extrem de scurt, mesajul a adunat mai bine de șaizeci de mii de aprecieri și sute de comentarii.

„A mai trecut un an, an in care nu am fost cea mai buna EU. Lui nu i-am fost iubita buna. Nici sora buna fratelui. Nici mamei mele cea mai buna fiica. Oamenilor dragi mie nu le-am fost prietena. Sincera sa fiu, nici nu am incercat. N-am fost nici macar buna cu mine. Anul asta m-am pierdut de multe ori si m-am regasit de putine.

Anul asta mi-a fost dor de mine. Mi-am lipsit. Si cu toate astea am facut ceva bine. Am facut tot ce mi-a stat in putinta sa fiu o mama buna pentru fiica mea. Anul asta, in schimb, a fost cel mai bun cu mine. Am devenit mama si noi, @smiley_omul, am devenit mai uniti. Va doresc sanatate la minte, trup si mai ales la suflet. Sa aveti un an bun!😊”, a fost mesajul publicat de Gina Pistol pe pagina sa de Instagram.

Vedeta de la Antena 1 a vorbit așadar despre ceea ce i s-a întâmplat și despre ceea ce a trăit în anul 2021, cu bune și cu rele. Cuvintele emoționante și extrem de sincere au fost apreciate din plin de către urmăritorii blondinei de la Chefi la cuțite, dovadă fiind chiar numeroasele reacții și comentarii.