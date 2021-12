Gina Pistol, problemele de sănătate cu care se confruntă vedete. "Motivul pentru care am lipsit"

Gina Pistol, care a devenit mămică în urmă cu 9 luni, trece acum printr-o perioadă mai puțin plăcută. Frumoasa blondină a le-a spus fanilor că nu s-a simțit prea bine în ultimul timp, are imunitatea scăzută și tocmai de aceea i-a ieșit și herpes pe buză.

Gina a dezvăluit:

“Motivul pentru care am lipsit. Deci după ce că am început să fac urticarie din cauza stresului, eu așa cred. Nu știu, am o programare pe 9 la un imunolog.

Problemele de sănătate cu care se confruntă Gina

După ce că fac urticarie mai nou, mi-a mai ieșit și herpes. Le-am bifat acolo pe toate, dar dacă mai este cineva pe aici care se confruntă cu problema asta cu urticaria, lasă-mi mesaj și spune-mi care este cauza la tine. (…) Eu nu înțeleg de ce, pur și simplu. Ori mă mănâncă palmele, ori tălpile, ori îmi apar pe corp. Apar și dispar”.

Citește și: Fiica Ginei Pistol a crescut și le topește inimile fanilor mamei sale. Imagine emoționantă cu Josephine

Ultima perioadă pare că a fost una stresantă pentru prezentatoarea TV care s-a ocupat de renovările pentru casă și de micuța Josephine, care a devenit din ce în ce mai activă. Josephine are acum 9 luni și a început să meargă de-a bușilea prin casă.

Zilele trecute, Gina postase pe Insta Story câteva fotografii cu micuța care mușca din obiectele de mobilier din casă, lăsându-și urmele de dințișori, semn că acum i-au crescut toți dinții.

Cum se simte Gina în ipostaza de mămică

De când a devenit mamă, Gina se focusează aproape în totalitate pe creșterea micuței ei și încearcă să își facă timp și pentru câteva campanii și meseria ei de prezentatoare. Având un program destul de încărcat, Gina găsește cu greu timă să se relaxeze.

Cu toate acestea, frumoasa blondină a spus că rolul de a fi părinte “este cel mai frumos greu posibil”. Ea e extrem de încântată de toate schimbările din viața ei și încearcă mereu să dea tot ce poate pentru a fi cea mai bună mamă pentru Josephine.

Chiar dacă uneori se simte copleșită de anumite situații, frumoasa prezentatoare TV își găsește curajul să meargă mai departe și să o ajute pe micuța ei să primească cea mai bună educație posibilă.

Citește și: Drama neștiută prin care a trecut Gina Pistol în timpul sarcinii. De ce nu putea ridica nici măcar o sticlă de 2 litri

„Este o perioadă foarte frumoasă, o perioadă foarte grea, este cel mai frumos greu posibil, am tot spus lucrul acesta. Mă uit la fetița mea și văd cât de repede trece timpul. Și face 9 luni imediat. Întorcându-mă în platou am simțit că nu am lipsit decât o săptămână, colegii mei sunt la fel. Cu toate astea, fetița mea crește și totul e in regulă, e în etapa de bușilea. Îmi citește gândurile și când ma gândesc să nu se ducă undeva, ea fix acolo se duce”, spune Gina Pistol la Observator.

În AntenaPLAY ai toate sezoanele Asia Express ▶ Hai și tu să vezi aventurile prin care au trecut concurenții