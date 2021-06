Gina Pistol, mesaj emoționant pentru echipa Chefi la cuțite. Ce a transmis vedeta, înainte de Finală

Gina Pistol a transmis un mesaj emoționant pentru toți cei care au contribuit la sezonul 9 de Chefi de cuțite. Cu puțin timp înainte de Marea Finală, GIna Pistol a ținut să precizeze că a fost impresionată de evoluția concurenților.

De asemenea, Gina Pistol a mărturisit că chefii au ținut-o cu sufletul la gură în sezonul 9 de Chefi la cuțite, iar reacțiille și trăirile concurenților au emoționat-o profund.

„S-a mai dus un sezon și mie mi-a plăcut foarte mult și sezonul ăsta. Vreau să le mulțumesc concurneților și vreau să le spun că au fost minunați, foarte simpatici și mie mi-au transmis foarte multă emoție. Chefi, vă mulțumesc pentru că m-ați ținut cu sufletul la gură în fața televizorului”, a psus Gina Pistol pe Insta story.

Gina Pistol le-a mulțumit Irinei Fodor și lui Speak pentru că au ajutat-o în sezonul 9 de Chefi la cuțite.

Ce i-a transmis Gina Pistol Irinei Fodor, cu puțin timp înainte de Marea Finală

„Irina, ești minunată! Te-ai descurcat foarte bine și vreau să-ți mulțumesc pentru că mi-ai fost de mare ajutor. Speak, ești foarte simpatic! Și tu mi-ai fost de mare ajutor și voiam să-i felicit pe colegii mei, pe cei care nu se văd, cei care fac parte din echipa de producție. Sunteți foarte tari și sunt mândră să fac parte din echipa voastră și ați făcut o treabă foarte tare și de data asta. Și să știți că îmi este dor de voi, sincer”, a transmis Gina Pistol, pe Instagram.

Gina Pistol nu a prezentat faza battle-urilor de la Chefi la cuțite, întrucât era într-o fază avansată a sarcinii, în timpul filmărilor. În locul ei, Irina Fodor a fost alături de concurenți.

„Simpaticilor! Putem să începem un sezon de confruntări, mai ales al nouălea, fără surprize? Oricât de dragi și de simpatici îmi sunteți, dragii mei, dragi trei chefi, cu stea în frunte…Pe drum vine o fetiță pe care abia aștept să o țin în brațe. Doar că este foarte năzdrăvană și îmi este tot mai greu s-o car prin platou. Trebuie să am grijă de mine, să am grijă de voi, și să mă asigur ca totul să fie perfect, pentru că așa încep să mă transform în mămică. Dragii mei, nu vreau să mă despart de voi. Pentru puțin timp, ca să nu-mi lipsiți lipsa atât de tare, o să vă las pe niște mâini bune. Va fi cineva foarte special, care vă știe încă de la începuturile voastre. Simpaticilor, noi ne vom vedea în sezonul 10, cu siguranță. Dar până atunci vă las pe mâinile simpaticei Irina Fodor”, a spus Gina Pistol, când i-a predat ștafeta Irinei Fodor.

Cătălin Amarandei din echipa albastră, Elena Matei din echipa verde și Narcisa Birjaru din echipa mov sunt cei trei bucătari talentați care luptă pentru farfuria de aur a show-ului Chefi la cuțite.

