Ileana Zoltani și-a schimbat viața și a devenit „regina eclerelor”, după ce a venit la „Chefi la cuțite”! Ce verdict a primit acum

„Emisiunea asta mi-a schimbat viața! Prima dată când am participat am venit ca secretară, acum am venit în calitate de cofetar. Am pus osul la învățat și am făcut școală de cofetari, trainer la o academie, mă duc la concursuri și reprezint țara în străinătate. Am ajuns să fiu numită regina eclerelor. Îmi place, îmi place foarte mult ce fac”, a dezvăluit Ileana Zoltani.

Mult mai încrezătoare în forțele sale, concurenta a pregătit de data aceasta un desert: cănuță de ciocolată!

În timp ce a făcut la propriu o cană de ciocolată, Ileana Zoltani a povestit mai multe detalii despre cum arată viața ei acum și cum s-a schimbat totul, după participarea în sezonul 3 al emisiunii „Chefi la cuțite”!

Femeia spune că este extrem de recunoscătoare și mulțumită de decizia radicală pe care a luat-o, după ce i-a cunoscut pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.