Întâmplarea complet neașteptată prin care a trecut Chef Alexandru Sautner. A fost uimit când a aflat cine e unul dintre clienți

Alexandru Sautner, juratul emisiunii Chefi la cuțite, a dezvăluit întâmplarea complet neașteptată prin care a trecut atunci când a aflat cine era unul dintre clienții săi, de fapt.

În cadrul unui clip video publicat recent pe contul său de Instagram, Chef Alexandru Sautner a dezvăluit prin ce întâmplare surprinzătoare a trecut în urmă cu mulți ani, dar și cum a reușit un client să schimbe soarta restaurantului său.

Întâmplarea complet neașteptată prin care a trecut Chef Alexandru Sautner. A fost uimit când a aflat cine e unul dintre clienții săi

Chef Alexandru Sautner are un palmares de invidiat și este nu doar jurat al emisiunii Chefi la cuțite, ci și un apreciat bucătar în România, dar și peste hotare.

Citește și: Chef Ștefan Popescu a spus ce e mit și ce e realitate în bucătărie! Ce a explicat juratul emisiunii Chefi la cuțite

Articolul continuă după reclamă

În cadrul unui clip video publicat recent pe contul său de Instagram, acesta a povestit cum a reușit un client să schimbe soarta restaurantului său.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Când îți deschizi un restaurant, pe lângă partea financiară, ai nevoie de curaj, răbdare și muuultă pasiune. 🤗 Mult succes! #HugoBoss #CEO #restaurant #tips #succes #chef #chefalex #chefsautner”, a fost mesajul transmis de Alexandru Sautner de la Chefi la cuțite.

„Eram într-o perioadă destul de grea și dacă n-ar fi venit această propunere, sincer nu știu cât aș mai fi continuat. Haideți să vă povestesc o interacțiune așa mai deosebită cu un client. În 1998 am deschis eu primul meu restaurant și în primele luni mergea foarte greu. Începusem să îmi pierd încrederea și începusem să mă gândesc dacă chiar am făcut bine ce am făcut. Până într-o zi când am avut o interacțiune cu un client. Eu l-am văzut venind, venea cam de două sau trei ori pe săptămână și venea întotdeauna singur, nu știam cine este. Am început să discutăm așa, să vorbesc cu el, cine este, ce face. Era șeful de la International Sales de la firma Hugo Boss. Și mi-a zis: Alexandru, aș vrea să ne faci catering-ul pentru firma Hugo Boss pentru zona de Internațional Sales și pentru zona de VIP. Îți dai seama cum a fost aia pentr mine?! Făceam atunci catering pentru 100 de persoane, 5 zile pe săptămână. Pe lângă faptul că ei mâncau, că le făceam partea de catering, veneau seara și la mine la restaurant! Această persoană a fost cea mai importantă persoană în dezvoltarea business-ului meu. De aceea, mi-aș permite să vă dau un mic sfat: vă deschideți un restaurant, înarmați-vă cu parte financiară, curaj, răbdare și multă, multă pasiune!”, a fost întâmplarea neașteptată trăită de Alexandru Sautner, jurat al emisiunii Chefi la cuțite.

Pe Chef Alexandru Sautner îl vei putea revedea în sezonul 14 al emisiunii Chefi la cuțite.

Sezonul 14 Chefi la cuțite vine cu noutăți care fac competiția și mai intensă: pe lângă premiul în bani, câștigătorul sau câștigătoarea celui mai apreciat cooking show din România va mai primi ceva, extrem de valoros.

Pe lângă premiu, câștigătorul va beneficia și de un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, oferit de Chef Richard Abou Zaki. Astfel, celor 30.000 de euro li se adaugă valoroasa recompensă a experienței unice în bucătăria restaurantului cu care Chef Richard a obținut o stea Michelin.

Filmările sezonului 14 continuă luna aceasta, iar înscrierile la preselecțiile sezonului 15 Chefi la cuțite au început deja pe casting.a1.ro.