Lacrimi în ochii câștigătorului Chefi la cuțite, sezonul 7. Alexandru Comerzan: "Chef Scărlătescu e bun, e sufletist. Am câștigat împreună!"

Imediat după ce a aflat că a câștigat trofeul și premiul de 30.000 de euro, Alexandru Comerzan a ținut să-i mulțumească lui chef Scărlătescu.

”Am reușit! Din punct de vedere profesional este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Sper ca familia să fie mândră de mine! Îi mulțumesc lui chef Scărlătescu pentru încredere, pentru cuțitul de aur, pentru experiența pe care am avut-o împreună, sper ca și el să fie mândru de mine. El este este o persoană foarte caldă. E bun, e sufletist. Am vrut să îi dovedesc că nu mi-a dat cuțitul de aur fără motiv. Mi-am dorit să câștig și sunt foarte mândru că am lucrat alături de el. Am câștigat împreună. E meritul meu și al întregii echipe, căci singur nu aș fi putut", a spus câștigătorul sezonului 7 "Chefi la cuțite".