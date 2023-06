Laurențiu Neamțu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite, mesaj neașteptat. Dezvăluirea făcută fanilor

În sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu a fost impresionat de experiența profesională a lui Laurențiu Neamțu și de preparatul său din etapa degustărilor pe nevăzute, așa că a decis să îi ofere cuțitul de aur. Battle după battle, concurentul s-a făcut remarcat prin preparatele sale care au obținut mai mereu punctaje mari la degustare.

Recent, chiar înainte de cel de-al 13-lea battle, Laurențiu Neamțu a transmis un mesaj la care fanii au reacționat imediat. Află mai jos ce a deazvăluit cuțitul de aur de la Chefi la cuțite sezonul 11.

Ce a dezvăluit Laurențiu Neamțu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite sezonul 11, chiar înainte de cel de-al 13-lea battle. Ce mesaj a transmis

Laurențiu Neamțu este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți concurenți din sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite. De fiecare dată când echipa gri intră la duel, la proba individuală, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu uimește cu farfuriile sale, pentru care primește mereu note mari.

Dând dovadă de multă pricepere și simț estetic, preparatele obținute de el încântă nu doar papilele gustative, ci și privirea. Ceea ce i-a cucerit însă pe mulți a fost modul în care concurentul a ales să se raporteze la echipă. Mereu gata să ajute echipa și să îl facă mândru pe chef Florin Dumitrescu, Laurențiu Neamțu i-a impresionat pe mulți cu modestia de care a dat dovadă în numeroase situații, indiferent cât de mare erau emoțiile sau dorința de câștig.

Se pare că acest lucru i-a făcut pe mulți să îl aprecieze mult, ba chiar s-a format și un grup de Facebook pentru fanii acestuia. La scurt timp după ce a aflat acest detaliu, Laurențiu Neamțu a transmis un mesaj neașteptat. Fanii au reacționat imediat la dezvăluirile făcute de acesta.

„Bună dimineața!! Vă mulțumesc pentru invitație, nu știam de existența acestui grup!

Am citit foarte multe mesaje pozitive la adresa mea! Apreciez asta și nu pot decât să mă bucur că am transmis ceva contructiv celor de acasă! Dacă doriți să mă urmăriți am făcut o pagină personală.

O zi frumoasă să aveți, gătiți cu pasiune și din inimă, și bucurați-vă în fiecare zi alături de cei dragi!

Vă îmbrățișez pe toți și vă mulțumesc încă o dată!!”, a fost mesajul pe care l-a publicat cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu.

„Ești cel mai bun concurent din acest sezon. Sper sa câștigi. Succes în profesie și în viata!”, „Acest om este cel mai politicos, cu bun simț, nu vorbește gura fără el, este foarte simpatic. Felicitări!”, „Ești un om cu mult bun simt. Modest,muncitor,ajuți foarte mult echipa.Sper sa fii învingător in acest sezon”, iată doar o parte din reacțiile și mesajele fanilor de pe Facebook.

