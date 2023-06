Prima apariție televizată a lui Stelian Nistor, după eliminarea din sezonul 11 Chefi la cuțite. Ce dezvăluiri tulburătoare a făcut

Stelian Nistor a părăsit competiția show-ului culinar în ediția 33 de pe 7 iunie 2023. Concurentul care a fost adus în bucătăria sezonului 11 Chefi la cuțite de către o amuletă periculoasă pe care a folosit-o chef Florin Dumitrescu, a plecat din emisiune încrezător în forțele sale, dar și foarte trist.

Eliminarea lui a adus un gol în echipa gri, dar a generat și o mulțime de reacții din partea colegilor săi. Astfel, cuvintele frumoase și regretele nu au întârziat să apară în bucătăria Chefi la cuțite.

Citește și: Ce mesaj a transmis Stelian Nistor, după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite. Ce a dezvăluit

La scurt timp de la plecarea din show-ului culinar, Stelian Nistor și-a făcut apariția în platoul de la Xtra Night Show. Acesta a discutat despre preparatul inedit cu care a venit în preselecții, dar și despre cea mai mare dramă a lui.

Ce dezvăluiri sfâșietoare a făcut Stelian Nistor la prima apariție televizată, după eliminarea din sezonul 11 Chefi la cuțite

În cadrul emisiunii de la Antena Stars, Stelian Nistor a explicat pas cu pas momentele grele prin care a trecut. Se pare că acesta a avut un accident foarte grav, iar la câteva luni de la incident tatăl său s-a stins din viață.

Dezvăluirile tulburătoare au luat-o prin surprindere pe Paula Chirilă, care i-a ascultat povestea de viață cu mare atenție.

„Am avut un accident înainte cu câteva luni să moară taică-miu. A intrat cineva frontal în mine în zona în care locuiesc. Eram cu mașina. A murit pe loc. A fost foarte greu, m-am recuperat în 2 - 3 ani. Un an am fost imobilizat la pat. Și acum am tijă în picior, am 5 operații la picior. Am fost în comă profundă, am fost lovit la cap, am avut și comoție. Nu îmi aduc aminte 3 luni. Eram sigur că visez și că trebuie să mă trezesc. Din comă nu mai țin minte nimic. Prima fază pe care mi-o amintesc este atunci când am rupt șorțul la o asistentă”, a confirmat el.

Citește și: Chefi la cuțite, 6 iunie 2023. Florin Dumitrescu s-a enervat pe Stelian Nistor și a avut o reacție dură. Ce i-a zis

Întrebat despre în ce echipă și-ar fi dorit să ajungă dacă nu îl lua chef Florin Dumitrescu, Stelian Nistor a oferit un răspuns sincer. Concurentul ar fi vrut să meargă la chef Sorin Bontea pentru că este o fire calmă.

De asemenea, acesta nu a ezitat să discute despre concurentul care i-a pus „bețe în roate” în competiție. Constantin Onuț este cel care i-a oferit un ingredient la duel ce l-a eliminat.

„El mi-a dat tonul și m-a trimis acasă”, a zis Stelian Nistor.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Urmărește sezonul 11 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPLAY.