Laurențiu Zediu a renunțat la corporație din pasiune pentru bucătărie! Concurentul de la „Chefi la cuțite” i-a surprins pe jurați

„Locuiesc în Polonia. Nu întotdeauna mi-a plăcut să gătesc, pasiunea asta am descoperit-o în Polonia. M-am angajat în corporație și aveam serile și weekendurile libere am început să gătesc. A început ca o joacă, eu și fosta mea iubită eram flămânzi, dar voiam să mâncăm ceva bun. Am avut chestia asta în cap, să gătesc, să-mi invit prietenii și să ne bucurăm de viața asta.

Apoi a început să fie din ce în ce mai interesant și uite așa am ajuns să particip la un concurs culinar din Polonia. Am trecut de toate etapele și am câștigat chiar locul doi. Apoi am început să fac tot felul de evenimente, prin care îi învăț pe polonezi să gătească”, a dezvăluit concurentul, în timp ce a gătit cu mult entuziasm rețeta aleasă pentru sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Ajuns în fața celor trei jurați, concurentul a dezvăluit că și-a dat demisia din compania unde lucra și a decis să se ocupe mai mult de pasiunea sa pentru bucătărie! Chiar dacă au fost uimiți de performanțele culinare ale tânărului care a făcut ateliere de gătit, doar gustul farfuriei pregătite a contat la jurizare.

