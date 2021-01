Luca de la Chefi la cuțite, imagini superbe cu soția. Ce mesaj romantic a transmis fostul concurent: „Suntem ca luna și soarele”

Citește și: Ce decizie a luat Adrian Luca de la „Chefi la cuțite”, după emisiune! Anunțul făcut de acesta: „Mi-am dat seama”

Adrian Luca, despre Chefi la cuțite 2020: „A fost un sezon fantastic unde am putut întâlni mulți oameni faini și diferiți”

„A fost un sezon fantastic unde am putut întâlni mulți oameni faini și diferiți, multe istorii, amatori și profesioniști, unde am putut depăși nivelul meu încă o dată ... unde după asta am sa depășesc în continuare limitele mele. Un parcurs unde emoțiile și tensiunea au făcut parte din joc ... unde unele alegeri au fost decisive în fiecare moment pentru toți ... uneori se câștigă, alteori se învață, dar dacă se prinde pozitivul și bunul, e tot timpul maximul ce se poate face”, a scris Luca pe rețelele sociale.

