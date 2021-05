Mesajul lui Florin Dumitrescu pentru Mirela Negoiță, după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite: "Eu m-am ținut de promisiune"

Cel de-al optulea duel din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost unul plin de surprize plăcute, dar și neplăcute. Chef Sorin Bontea a ieșit victorios pentru a doua oară, iar la duel au intrat echipele lui chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu.

În ediția 37 a show-ului culinar, Mirela Negoiță a fost eliminată definitiv din competiție. Concurenta s-a mai aflat în această situație, însă a fost slavată de la eliminare de o super amuletă, pe care chef Florin Dumitrescu a folosit-o fără regrete.

Se pare că plecarea Mirelei i-a întristat pe colegii de echipă, dar și pe chef Florin Dumitrescu, care i-a transmis un mesaj emoționant pe contul său de Instagram.

Care a fost mesajul lui Florin Dumitrescu pentru Mirela Negoiță

Chef Florin Dumitrescu a mai pierdut încă un membru al echipei în cel de-al optulea duel din sezonul 9 „Chefi la cuțite”. Chiar dacă a ales să o salveze pe Mirela Negoiță cu o amuletă, se pare că preparatul ei nu i-a purtat noroc și a primit doar 5 puncte.

De asemenea, cu părere de rău, juratul emisiunii a decis să îi transmită unul dintre cele mai emoționante mesaje.

"Îmi pare rău că pleacă Mirela. Eu m-am ținut de promisiune. Pentru cei care se află în aceeași situație ca și ea, vă recomand să aveți mai multă încredere în forțele proprii și nu permiteți nimănui să vă pună frână! Baftă, Mirela! #lamafina @mirelanegoita79", a scris chef Florin Dumitrescu la descrierea unei fotografii cu Mirela Negoiță.

Imaginea și descrierea a înduioșat inima internauților, lucru evident din numărul mare de aprecieri și comentarii. Postarea a strâns mai bine de 9 mii like-uri și o mulțime de cuvinte frumoase.

Ce mesaj a transmis Mirela Negoiță, după eliminarea de la "Chefi la cuțite"

Nici Mirela Negoiță nu a stat prea mult pe gânduri și a transmis pe contul de Instagram cu mesaj, având în vedere experiența "Chefi la cuțite". De asemenea, concurenta a ținut neapărat să îi transmită mulțumiri lui chef Florin Dumitrescu pentru tot.

"Chefi la Cuțite sezonul 9 🔥🔥🔥🔪🔪🔪! De la bun început am spus, nu sunt un bucătar cu Rozete sau stele Michelin! Ci un bucătar cu o bucătărie românească în spate! Nu am visat să fiu selectată, nici să iau 3 cuțite, nici tunica și nici 7 battle-uri câștigate! Pentru mine a fost mai mult decât mă așteptam! A fost și va rămâne o experiență unică! Mulțumesc, Chef Florin Dumitrescu 🙏 ! Am plecat (ieșit) cu fruntea sus!", a scris ea.

Mirela Negoița s-a numărat printre cei mai îndrăgiți și apreciați concurenți de public. Aceasta a reușit să surprindă de fiecare dată cu preparatele sale unice, dar și cu sufletul ei bun.

