Chefi la cuțite, 4 octombrie 2023. Răzvan Mincă din echipa turcoaz a fost eliminat. Ce reacție a avut Cătălin Scărlătescu

Răzvan Mincă a fost eliminat din sezonul 12 Chefi la cuțite în ediția 21 de pe 4 octombrie 2023. După un duel dificil, concurentul a obținut cel mai mic punctaj și a fost nevoit să părăsească show-ul de la Antena 1.

Ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12 a început în forță pentru concurenți, căci aceștia au primit de la Irina Fodor o probă de viteză în care concurenții desemnați au fost puși să facă niște clătite. Apoi, chefii au ales prin concurenții desemnați de ei ingredientele cu care au gătit și care au fost interzise rivalilor. A urmat un război de amulete, căci fiecare dintre jurați a pus la bătaie câte un avantaj menit să încurce echipele rivale.

Cel de-al șaselea battle a fost câștigat de echipa magenta, așa că la duel au intrat echipa portocalie și echipa turcoaz, un duel ce a decis ce concurent a fost eliminat în ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12.

Concurenții au extras din bol un bilețel și, în ordinea de pe hârtii, au decis cu ce ingrediente vor găti adversarii.

Rând pe rând, aceștia au avut de ales între brânză de burduf, frișcă lichidă, orez expandat, chipsuri cu smântână și mărar, unt de arahide, năut la conservă, iaurt de cocos, fulgi de ovăz, șampanie și pomelo. După ce au ales câte un ingredient pentru câte un adversar, concurenții s-au apucat de gătit și fiecare a încercat să dea tot ce a avut mai bun pentru a obține un preparat cât mai gustos, în speranța că va lua notă mare și va scăpa astfel de eliminare.

Apoi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat atent preparatele și au acordat note.

Apoi, aceștia s-au întâlnit cu Irina Fodor și cu concurenții intrați la duel pentru a afla ce concurent a fost eliminat în ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12.

Rând pe rând, concurenții și-au aflat notele și s-au întors în bucătărie. La final s-a aflat că Răzvan Mincă este acel concurent care a fost eliminat în ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, difuzată pe 4 octombrie 2023.

„Nu poți să faci prostia aia în farfurie!”, a zis Scărlătescu supărat.

„E o farfurie…Eșec culinar”, a fost de părere Florin Dumitrescu.

„Aia era farfurie să treci?! Ție ți-a plăcut? Puteai să faci orice altceva, dar nu așa!”, a mai adăugat chef Cătălin.

„Este un moment foarte greu pentru mine, pentru că nu-mi doream să plec acasă. Îmi doream să rămân cât mai mult timp posibil. Am lacrimi în ochi pentru că știu că pot mai mult, dar mi-am ales preparatul greșit. E o greșeală a mea. Când m-am întors în bucătărie am avut lacrimi, am legat o prietenie”, a zis concurentul supărat.

