O cântăreață a venit la „Chefi la cuțite” cu o rețetă inventată chiar de ea! Ce a gătit Romanița

„Am stat foarte mult în casă în această perioadă și am încercat să mențin relația cu publicul prin mediul online. Pe lângă cântat am început să gătesc live!

Toți care au auzit de plăcinta mea au spus că este ceva nou. Cookingul online a venit dintr-o plesneală, fii-mea avea nevoie de o activitate.

Are zece ani și a început să se plictisească. Am zis hai să gătim niște clătite și clipul a explodat, are aproape o sută de mii de vizualizări Ideea să vin aici nu-mi aparține. La clipurile pe care le fac sunt mereu multe persoane care mi-au zis să vin la Chefi la cuțite”, a mai mărturisit Romanița, sigură că va face senzație.

Odată ajunsă în fața celor trei jurați, cântăreața a povestit mai multe detalii despre viața ei. Am aflat că a terminat facultatea de actorie în Franța și că a lucrat într-o celebră patiserie de acolo. Totuși, mereu pasiunea pentru muzică a fost mai puternică, motiv pentru care a revenit în România, ca să-și facă o carieră!