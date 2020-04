Pe 29 și 30 aprilie, la Antena 1, Chefi la cuțite vine cu o ediție specială  - Titani la cuțite

Titani la cuțite propune o nouă competiție între cei cei chefi – Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. De această dată, ei vor face echipă cu alți chefi celebri din România, iar marea luptă se va da pentru o ... statuie. Chef-ul a cărui echipă câștigă va avea propria statuie în platoul Chefi la cuțite pe toată durata filmărilor pentru sezonul 8 al show-ului.

Mecanismul este simplu. 9 chefi celebri din România (Nicolai Tand, Gabi Toader, Orlando Zaharia, Stefan Popescu, Antonio Passarelli, Simona Pope, Florin Ivan, Maria Burlacu și Gabriela Prisecaru) vor pregăti câte un preparat. La fel ca și în cazul degustărilor pe nevăzute, chefii vor încerca să ghicească cui aparține fiecare farfurie și își vor forma echipele în funcție de ce gustă. Fiecare echipă va avea apoi de gătit pornind de la o anumită temă, iar de această dată Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu trec și ei la treabă. Câștigătorii vor fi stabiliți în urma degustărilor efectuate de diverși invitați.

„Nivelul competiției va fi unul foarte ridicat, farfuriile vor arăta spectaculos, trecem la un alt nivel de data asta. În plus, nu vom mai da sfaturi de pe margine, ci vom fi și noi în mijlocul acțiunii și vom găti cot la cot cu cei din echipa noastră”, a declarat Florin Dumitrescu.

„A fost o altfel de competiție chiar și pentru noi. Dar a ieșit foarte mișto. Suntem cu toții din aceeași breaslă, ne știm de ani de zile, dar nu am mai avut ocazia să gătim împreună până acum și, vă dați seama, fiecare are păsărelele lui în bucătărie. A ieșit..ce trebuie” – a completat şi Cătălin Scărlătescu.