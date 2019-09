Presiunea se intensifică la Chefi la cuțite: ”O să îl fac să plângă sezonul acesta mai tare decât a plâns vreodată”

O nouă luptă culinară îi va aduce luni, de la 20:00, pe chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu din nou la bancurile de gătit. Cea mai ofertantă probă de până acum, în ceea ce privește ingredientele, le va oferi maeștrilor Chefi la cuțite și un avantaj pe măsură, ce va face ca războiul să înceapă înainte ca Gina Pistol să dea startul probei.

”Atât de tare m-am săturat, suntem în a 5-a zi de amulete, eu nu am câștigat niciuna și Cătălin vorbește doar despre el. Despre cum ia el toate avantajele. O să îl fac să plângă sezonul acesta mai tare decât a plâns vreodată în viața lui! Aștept battle-urile!”, spune chef Florin hotărât.

La masa din stânga, chef Cătălin pare că are o strategie foarte bine conturată, care, după cum chiar el mărturisește, pare să dea roade: ”Am observat că dacă mă laud singur îl enervează foarte tare pe Florin și îl scoate din mână. Funcționează și astfel scap de un candidat în lupta pentru amuletă! Mi-am citit horoscopul și eu câștig azi!”, declară juratul, care, în acest moment se află la egalitate cu chef Sorin în clasamentul avantajelor, cu câte 2 cartoline adjudecate.

Seara de luni va fi una în care chefii vor avea ocazia să facă spectacol culinar în farfurie, mai ales datorită faptului că Antonio Passarelli, un nume cu greutate în domeniu, va analiza cu multă atenție dish-urile: ”Am 60 de ani și am intrat în bucătărie când aveam 16. Iubesc meseria asta în așa fel încât în ultimii trei ani am avut doar patru zile de concediu. Vin să jurizez cu mare plăcere la Chefi la cuțite, pentru că eu știu câte sacrificii și câtă muncă există în spatele unei singure farfurii. Sunt trei băieți minunați, talentați, iar eu îi apreciez foarte mult”, mărturisește juratul încântat.

Cum se va sfârși mica dispută dintre chefii Dumitrescu și Scărlătescu, dar și care va fi deznodământul luptei pentru cea de-a cincea amuletă, telespectatorii Antena 1 pot urmări luni, 23 septembrie, de la 20:00, în cea mai nouă ediție a sezonului 7 Chefi la cuțite

