Ce mesaj a transmis Stelian Nistor, după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite. Ce a dezvăluit

Adriana Stănescu și Stelian Nistor au obținut fiecare câte 8 puncte după proba de duel și acest lucru le-a adus eliminarea de la Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1. La scurt timp după ce a părăsit competiția, concurentul din echipa gri a lui Florin Dumitrescu a transmis un mesaj la care fanii au reacționat imediat.

Ce mesaj a transmis Stelian Nistor, la scurt timp după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1. Ce a dezvăluit

În ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1, Stelian Nistor și Adriana Stănescu au obținut cele mai mici note și asta a dus la eliminarea lor din competiție.

„N-am plecat cu 3 sau 4, am plecat cu 8. Am plecat cu capul sus, zic că mi-am făcut treaba bine aici, că am reușit cât de cât să mă integrez. Sunt fericit că am ajuns până aici, nu ajunge oricine. Asta e!”, a declarat Stelian Nistor la testimonial, după ce a fost eliminat.

Ulterior, după ce a părăsit Chefi la cuțite sezonul 11, Stelian Nistor i-a surprins pe fani cu un alt mesaj, publicat pe contul său de Instagram.

„😍😘Va mulțumesc frumos pentru sutele de mesaje primite... Și pentru atenție și apreciere... Parcursul meu în acest show Chefi la cutite s-a oprit aici,a fost o experienta unica și foarte solicitanta. Mulțumesc vreau sa va împărtășesc bucuria și fericirea mea de acum înainte! 🙏🙏🙏👍💪💪”, a fost mesajul pe care l-a publicat Stelian Nistor din echipa gri a lui Florin Dumitrescu.

Așa cum era de așteptat, mesajele și reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. „Felicitări pentru parcurs și mult succes mai departe 👏👍”, „Felicitări , chef Stelian !!! 👏👏👏”, „Felicitări”, iată doar o parte din mesajele de felicitare primite de fostul concurent.

