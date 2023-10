Probleme de sănătate pentru Florin Dumitrescu. Ce se întâmplă cu chef-ul în prezent: „Am slăbit 5 kilograme”

Chef Florin Dumitrescu le-a spus fanilor că se confruntă cu probleme de sănătate care l-au făcut să piardă în greutate.

Îndrăgitul jurat de la Chefi la Cuțite s-a filmat în timp ce vorbea cu o voce răgușită care trădea starea lui de sănătate. Chef Dumitrescu a mărturisit că suferă de o „răceală nasoală”, care i-a cauzat febră și stări de rău.

În ciuda stării sale, Florin Dumitrescu a simțit nevoia de a tranmsite un mesaj pe rețelele sociale, în ceea ce privește un mesaj îngrozitor primit de la utilizator de Instagram.

Florin Dumitrescu a răbufnit după ce a primit un mesaj îngrozitor pe Instagram

Florin Dumitrescu a primit un mesaj oribil, unde îi erau atacate și cele 2 fete, fapt care l-a determinat pe chef să tragă un semnal de alarmă asupra libertății agresive de pe rețelele sociale.

„Sunt în a treia zi de febră și răceală nasoală. Am slăbit 5 kilograme de sâmbătă până azi (n.r. miercuri) și voiam să vă zic că mesajul ăla pe car el-am pus pe Instastory nu l-am pus cu scopul de aduna mlă sau alt emesaje de acest fel. Nu-mi stă în caracter să mă duc la poliție să depun plângere omului. Dar mie mi s-a luat. Hai că ai ceva cu mine, dar ce ai cu copiii mei? Vă zic că sunt disponibil pentru o campanie anti-hate, mai ales care se reflectă asupra copiilor. Dacă ai libertatea să spui orice, măcar să și plătești pentru asta. Dacă te mai legi de copiii mei intrăm în offline”, a spus Florin Dumitrescu.

De ce afecțiune suferă chef Florin Dumitrescu. "Excesele se plătesc, la 16 ani am descoperit..."

Florin Dumitrescu a povestit în trecut că are intolernțp la lactoză și s-a confruntat și cu gastrită:

„Eu, la 16 ani, nu mâncam. Aveam 61–62 de kilograme, nu avem nicio treabă cu mâncarea, doar o găteam. La 16 ani, am descoperit pentru prima dată gastrita. În momentul în care gătești, stomacul tău funcționează, pentru că e păcălit de miros și crede el că mănâncă. Și macină, macină și nu mai ai foame, nu mai simți foamea și ai senzația că poți să o duci la nesfârșit. La 20 de ani am descoperit mâncarea și m-am îngrășat. Dacă mi-aș da un sfat, mi-aș da la 20 de ani și aș spune: mănâncă mai puțin, nu recupera ce nu ai mâncat', a declarat Florin Dumitrescu la podcast-ul lui George Buhnici.

„Excesele se plătesc, indiferent ce fel de excese, chiar și sportul în exces se plătește. Eu până la 14 ani am fost sportiv de performanță. Și, crede-mă, am avut niște probleme foarte mari din cauza asta. Pentru că mi-am turat corpul atât de mult încât am descoperit probleme. Am făcut polo, am fost portar la polo și am genunchii pilaf, pilaf de la antrenament, pentru că portarul trebuie să lucreze picioarele în apă. Noi în apă aveam bordură de beton pe care trebuia să o ținem deasupra capului 30 de secunde în serie, un minut pauză, iar 30 de secunde. Și, da, am probleme cu genunchii, picioarele, spatele”.