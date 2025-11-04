Răzvan Babană a fost implicat într-un accident grav. Ce s-a întâmplat cu fostul concurent de la Chefi la cuțite: „Am avut explozie”

Răzvan Babană a trăit unele dintre cele mai dificile clipe după ce s-a izbit cu mașina într-un cap de pod. Iată care este starea lui de sănătate în prezent și cum se simte la două zile după accident.

Răzvan Babană, unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Chefi la cuțite, a trecut prin clipe cumplite după ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod.

Tânărul care a revenit în centrul atenției după ce a slăbit drastic continuă să țină primele pagini ale site-urilor de presă, însă de data aceasta dintr-un motiv destul de îngrijotăror.

Descoperă în rândurile de mai jos care este starea lui de sănătate și ce declarații a făcut imediat după accident.

Fostul concurent de la Chefi la cuțite a trecut prin momente extrem de grele după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina direct într-un cap de pod. Întâmplarea a avut loc chiar în momentul în care părăsea autostrada, însă Răzvan Babană susține că nu realizează nici în prezent ce a putut duce de fapt la accidentul care a avut loc ieri, 2 noiembrie 2025.

În acele clipe, tânărul se afla în mașină alături de o prietenă, iar potrivit spuselor lui, accidentul a fost atât de grav încât două roți au explodat din cauza impactului extrem de violent.

„Eram alături de buna mea prietenă Adriana, iar la coborârea de pe autostradă, nu pot să realizez și acum, am intrat în plin în capul de pod și efectiv am sărit peste capul de pod și când am văzut că suntem aproape în șant, să sărim în șant, am tras cât de mult am putut eu în stânga de volan, că eu eram în partea dreapta, să redresez mașina și atunci am luat ambele roți.” a spus Răzvan Babană, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

A fost foarte mare impactul că am avut explozie la ambele roți pe partea dreaptă. Impactul a fost foarte, foarte mare” a mai adăugat el.

Cum se simte Răzvan Babană după ce a fost implicat într-un accident grav

Deși în prezent se simte bine și nu a avut nevoie de spitalizare, Răzvan Babană a mărturisit că a avut nevoie de două zile de pauză de la activitățile pe care le desfășoară tocmai pentru a putea să își revină total din șocul pe care l-a trăit.

„Suntem bine. Cei care se ocupă de mașină au fost foarte prompți, au venit acolo, era plin de lume. Eu nu mă stresez pe loc, eu acum sunt mai distrus puțin, dar până mâine o să-mi revin, bine că suntem bine”, a explicat acesta.

Astăzi, el a revenit cu o actualizare a situației și le-a transmis urmăritorilor săi de pe Instagram multe mulțumiri:

„Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Sunt bine. Am dormit, m-am odihnit, aveam nevoie să mă odihnesc. (...) Mi-am luat altă mașină până se face cealaltă. Bine că suntem bine, asta e important. Asta e lecția”.

