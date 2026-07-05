Răzvan Babană de la Chefi la cuțite sezonul 7 a trecut printr-o transformare uluitoare și e de nerecunoscut! Cum arată acum, după ce a slăbit 94 de kilograme.

Unul dintre cei mai apreciați și carismatici concurenți de la Chefi la cuțite sezonul 7 a fost Răzvan Babană, care a cucerit publicul cu replicile sale savuroase și cu felul său exuberant de a fi. Atunci, acesta a făcut parte din echipa verde și a ajuns până în semifinala show-ului. Ulterior, pe acesta l-am putut vedea și în emisiune la Nea Marin sau la Splash! Vedete la apă.

Deși a apărut în numeroase show-uri, puțini l-ar recunoaște astăzi din prima, căci a trecut printr-o transformare de-a dreptul uluitoare. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată Răzvan Babană în prezent, după ce a slăbit 94 de kilograme.

Îți amintești de Răzvan Babană de la Chefi la cuțite și Nea Marin? Cum arată azi, după ce a slăbit 94 de kilograme

Răzvan Babană are în prezent 30 de ani, dar mulți ar putea spune că a întinerit după ce a trecut printr-o transformare de-a dreptul uluitoare, după ce a slăbit 94 de kilograme. În prezent, acesta arată complet diferit față de momentul în care a apărut la Chefi la cuțite.

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Vă reamintim că în toamna anului 2019, acesta a participat în sezonul 7 al îndrăgitului show culinar pe vremea când avea 24 de ani. Carismatic, gata mereu să își ajute echipa, capabil să se adapteze la situații stresante și la orice context neprevăzut, acesta a reușit să ajungă până în semifinală, deși nu avea studii de bucătar.

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Ulterior, pe acesta am putut să îl vedem în anul 2021 la emisiunea Splash! Vedete la apă și apoi la emisiunea lui Nea Marin, numită „Poftiți pe la noi”. Deși publicul l-a putut vedea în numeroase dăți la televizor, puțini sunt cei care l-ar recunoaște din prima, mai ales după ce a slăbit 94 de kilograme.

Fostul concurent de la Chefi la cuțite este schimbat, are acum o siluetă de invidiat și un tonus de invidiat. La fel de carismatic precum și-a obișnuit urmăritorii, Răzvan Babană este extrem de activ pe Instagram, acolo unde nu ratează vreo ocazie să publice fotografii cu noul său look, ce îl prinde de minune și care i-a adus numeroase laude. Tânărul pare că se simte extrem de bine în pielea sa și parcă radiază de fericire la fiecare apariție a sa.

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