Richard Abou Zaki, imagini înduioșătoare cu fiica lui după finala sezonului 13 Chefi la cuțite. Cum s-a filmat lângă micuța

Chef Richard Abou Zaki a „topit” inimile fanilor din mediul online cu o postare înduioșătoare în care apare fiica lui, după finala sezonului 13 Chefi la cuțite. Cei doi s-au filmat în timp ce transmiteau un mesaj copleșitor.

Miercuri, 15 mai 2024, chef Richard Abou Zaki și colegii săi au încheiat o etapă importantă din viața lor. Sezonul 13 Chefi la cuțite a luat sfârșit, iar deznodământul a fost de-a dreptul spectaculos.

Finala show-ului culinar s-a încheiat cu un câștigător. Deși fiecare jurat a avut câte un reprezentant puternic în competiție, un singur concurent a plecat acasă cu premiul de 30.000 de euro.

Mihai Dragomir din echipa galbenă este cel care a obținut titlul de câștigător și marele trofeu în sezonul 13. Victoria tânărului a fost aplaudată cu putere de către mentorul său, chef Alexandru Sautner, dar și de ceilalți jurați.

Citește și: Lucica Susanu, reacție neașteptată după ce Mihai Dragomir a câștigat Chefi la cuțite sezonul 13. Ce a scris în mediul online

La scurt timp de la difuzarea ultimei ediții din Chefi la cuțite, Richard Abou Zaki a publicat un videoclip emoționant pe contul de Instagram. Cheful s-a filmat în timp ce își ținea fiica în brațe și transmitea un mesaj prietenilor virtuali.

Chef Richard Abou Zaki, imagini rare alături de fiica lui după finala sezonului 13 Chefi la cuțite

Juratul din echipa roz a reușit să cucerească privirile oamenilor din mediul online cu o postare emoționantă, la doar o zi de când Mihai Dragomir a câștigat sezonul 13 Chefi la cuțite.

Chef Richard Abou Zaki a ținut neapărat să vorbească despre experiența pe care a trăit-o în show-ul culinar, însă nu a făcut-o de unul singur, ci a fost ajutat de minunea din viața lui: Carlotta.

„A venit momentul să-mi iau la revedere de la acest sezon! Carlotta, ești tristă? E tristă! A fost un sezon spectaculos, cum ziceam ieri în discursul meu, am fost ca o familie. M-am simțit tare bine și am descoperit persoane noi, o echipă minunată. Sezonul ăsta a adus multe emoții. Am mâncat multă mămăliguță, multă ciorbiță, dar și farfurii de fine dining. Și în battles am făcut farfuriile pe care mi le doream într-o oră. La chestia asta chiar nu mă așteptam.

Am avut momente mai grele, momente mai frumoase, dar voi toți ați stat mereu alături de mine cu mesajele voastre frumoase. Le citesc și mi se umple inima. Ne revedem în sezonul următor la Chefi la cuțite. Ne reîntoarcem!”, a spus chef Richard Abou Zaki.

Citește și: Ce a postat Ștefan Popescu după ce Mihai Dragomir, cuțitul său de aur din preselecții, a câștigat Chefi la cuțite sezonul 13

„Chefi la cuțite se întoarce cu papa Richard! Ciao!”, l-a completat fiica lui în vârstă de aproximativ 3 ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea lui chef Richard Abou Zaki a generat o mulțime de like-uri și de reacții din partea prietenilor virtuali. Fiica juratului a reușit să-i fascineze pe internauți cu frumusețea ei deosebită și zâmbetul gingaș.

Ești un exemplu pentru absolut oricine își dorește performanță. Felicitări pentru tot! 👏”, „Scumpică rău micuța, seamănă cu tine!”, „Ce frumoși sunteți! Felicitări pentru sezonul 13!!” sau „Să îți trăiască fetița, Chef! 🤗 Mult succes îți doresc!”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.