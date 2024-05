Cine a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 13. Mihai Dragomir pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de Euro

Irina Fodor a anunțat cine a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 13. Se pare că Mihai Dragomir, concurentul lui chef Alexandru Sautner, pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de Euro. Iată cine a ieșit pe locul doi în competiția show-ului culinar.

Emoțiile au atins cote maxime atunci când banda a pornit pentru ultima oară în Finala Chefi la cuțite, sezonul 13. Concurenții și chefii au așteptat cu nerăbdare să afle cine a câștigat show-ul culinar în ediția 26 de pe 15 mai 2024.

Lăcrămioara Pintilie, Mihai Dragomir și Lucica Susanu au privit cu fiori cloșul ce aducea farfuria cu numele câștigătorului în platou. Atmosfera a fost rapid încărcată de tensiune. Toți își doreau să scape de suspans și să descopere posesorul marelui premiu în valoare de 30.000 de euro.

Liniștea a cuprins subit încăperea până când Irina Fodor a făcut anunțul important. Prezentatoarea TV a ridicat farfuria aurie pe care era scris numele finalistului din echipa galbenă.

Așadar, Mihai Dragomir a câștigat Chefi la cuțite sezonul 13. Vestea i-a luat prin surprindere pe chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner, aducând o explozie de bucurie. Aceștia au sărit peste bandă pentru a-l îmbrățișa pe concurent.

Care a fost reacția lui Mihai Dragomir după ce a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 13. Ce au zis Lucica Susanu și Lăcrămioara Pintilie

Finalistul din echipa galbenă a îngenunchiat atunci când a aflat că pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro. Lucica Susanu și Lăcrămioara Pintilie s-au bucurat pentru colegul lor de competiție.

„Nu-mi vine să cred. Parcă m-a lovit un tsunami, efectiv m-au lăsat picioarele! Sunt în stare de șoc. Am câștigat războiul și i-am făcut mândri pe chefi. Nu-mi vine să cred că premiul ăsta îmi aparține, că pe farfuria asta scrie chef Mihai Dragomir. Toată munca pe care am depus-o de acum șase ani de când am fost eliminat din bootcamp până în momentul ăsta am muncit pentru acest titlu. Sunt atât de mândru de tot!”, a fost reacția lui Mihai Dragomir.

„Sunt cel mai bucuros om din lume! Nu știu când am fost ultima dată așa de fericit. Doamne, cât am sperat să câștig sezonul ăsta, e victoria lui Mihai”, a spus chef Alexandru Sautner.

„Omul a venit aici să gătească și a făcut-o bine. Bravo, Mihai! Am crezut în omul ăsta de la început și a câștigat! Trăiesc o bucurie enormă”, a completat chef Ștefan Popescu.

„Merita să câștige! Este un exemplu de om pasionat! Este foarte tânăr, are doar 24 de ani”, a mai zis și chef Orlando Zaharia.

Irina Fodor a anunțat că pe locul doi a fost cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki. Așadar, finalista a câștigat o experiență inedită la EURO 2024.

„L-am felicitat pe Mihai pentru că a meritat. Am luptat cât am putut cu toate puterile mele. Știu ce am făcut în farfurie, sunt mândră și nu am plecat cu mâna goală. Sunt locul doi în sezonul 13 Chefi la cuțite, un vis”, a zis Lăcrămioara Pintilie cu zâmbetul pe buze.

„Sezonul următor mă aștept să vină Ștefan ca o bombă atomică!”, a spus chef Richard Abou Zaki în încheiere.

