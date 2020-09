„Găteam pe farfurii de aur sau argint, vechi de o sută de ani, fără să le atingem”. Roxana Vasile de la „Chefi la cuțite” a gătit pentru prințul Harry și generali britanici

„Tatăl meu este bucătar, la fel ca o mare parte din familia lui. S-ar putea spune că pasiunea s-a transmis prin sânge. A fost modul meu de a-l simți aproape de mine. Bucătăria m-a ținut legată de casă, de România”

După ce a terminat liceul, tânăra s-a apucat de o școală de bucătari și și-a început cariera în forță, ajungând în scurt timp să lucreze la hoteluri de cinci stele din Grecia. Dorința de perfecționare a făcut-o să plece în Marea Britanie.

„Sunt o fire impulsivă și curioasă. Curiozitatea de a descoperi lucruri noi m-a adus unde sunt azi. Sunt bucătar, deci sunt rezistentă la stres. Câteodată mi-aș dori ca oamenii care comandă mâncarea să poată vedea în spatele ușilor. Să vadă care e munca care se depune acolo și care sunt nervii de fier pe care trebuie să îi ai. Una peste alta asta nu e o meserie pe care să o faci pentru bani. Reușești să triumfi doar dacă pasiunea se află la bază. Meseria asta m-a format și m-a ajutat să învăț să îmi spun punctul de vedere”, a explicat concurenta de la „Chefi la cuțite”.

Roxana Vasile, concurentă în sezonul 8 „Chefi la cuțite”

„Când am ajuns în Londra am trecut prin una dintre cele mai importante experiențe din viața mea din punct de vedere profesional. Am lucrat la Goldsmiths' Hall, locul unde Regina își ținea capodoperele de artă și aurul. Făceam mâncare pentru elita Londrei, pentru cei mai mari generali ai armatei, aviatori și mulți alții. Totul era fascinant. Mâncarea era servită pe farfurii cu aur sau din argint vechi de peste o sută de ani, pe care nici măcar nu aveam voie să le ținem în bucătărie”

Deși să gătești pentru capetele încoronate nu e o sarcină simplă și impune o etichetă extrem de riguroasă, Roxana Vasile și-a dorit să participe la emisiunea „Chefi la cuțite” de la Antena 1 pentru a-și testa și mai mult limitele, spunând că își dorește să vadă până unde poate ajunge.

„Vreau să îmi dovedesc mie cât pot și care este cu adevărat nivelul meu în bucătărie. Dacă o să câștig sau nu rămâne de văzut, oricum eu o să plec cu un plus de aici. O să am o experiență în plus, care o să mă ridice la noi nivele de performanță”, a mărturisit ambițioasa concurentă, care a făcut spectacol cu preparatul său.