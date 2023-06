Semifinala sezonului 11 Chefi la cuțite. Ce îi așteaptă pe cei 9 concurenți în această seară, de la 20:30: „Am emoții mari”

Semifinaliștii Chefi la cuțite sezonul 11 vor avea de trecut prin provocări care le vor testa priceperea și creativitatea în bucătărie, rezistența la stres și capacitatea de a improviza, iar gustul din farfurie și plating-ul vor fi analizate mai atent ca niciodată și punctate cu rigurozitate de către cele trei jurii ale serii.

Citește și: Finala Chefi la cuțite sezonul 11. Când aflăm marele câștigător al premiului de 30.000 de euro

Semifinala sezonului 11 Chefi la cuțite, în această seară, pe Antena 1, de la 20:30

Chef Sorin Bontea are patru concurenți în Semifinală: Monica Pușcoiu, Nina Hariton, Matthew Ehsanmehr și Constantin Onuț. Chef Florin Dumitrescu a intrat cu doi oameni în această etapă: Laureniu Neamțu și Mihaela Zahariea. Iar Chef Cătălin Scărlătescu a ajuns cu trei oameni la acest nivel: Paul Tudosescu, Anamaria Ijac și Stelian Nistor.

Toți cei trei Chefi visează să intre cu cel puțin un om în Marea Finală de mâine seară. „Am emoții mari: ca de fiecare dată, vreau să am om în Finală. N-a existat niciun sezon – și nu vreau ca acesta să facă excepție – în care eu să n-am om în Finală”, a declarat Chef Bontea.

„Primele două probe sunt foarte importante, dac-ai plecat greu, nu-ți mai revii... Nu contează cu câți oameni am intrat fiecare în Semifinală, important este să ajungem și în Finală”, a spus Chef Scărlătescu. „Este o zi foarte grea, dar știu că am cu cine lupta, am în cine să îmi pun încrederea pentru bătălia de mâine seară și îmi doresc foarte tare să câștig acest sezon”, a comentat Chef Dumitrescu.

Citește și: Prima apariție televizată a Amaliei Mihart, după eliminarea din sezonul 11 Chefi la cuțite. Ce mărturisire din inimă a făcut

Ce îi așteaptă pe cei nouă semifinaliști în această seară, în semifinala Chefi la cuțite

Cei nouă semifinaliști vor trece prin maratonul greu al celor trei probe consacrate pentru această etapă, dar la una dintre ele, Gina Pistol are o surpriză pentru ei. Prima probă este cea care le cere să evoce în farfurie gustul copilăriei, iar cea de-a doua probă emblematică le aduce un mix de emoții greu de controlat, concurenții gătind alături de persoane dragi.

Aceasta este proba jurizată de concurenți din sezonul 10 Chefi la cuțite. Cel din urmă test al Semifinalei este cel al farfuriilor care poartă semnătura personalității și creativității fiecărui concurent – provocarea numită „signature dish” pentru semifinaliștii pe care experiența competiției i-a adus la maturitatea unui astfel de preparat este ultima ocazie de jurizare în acest sezon pentru cei trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

La finalul serii, doar trei concurenți își vor auzi numele strigate pentru Marea Finală Chefi la cuțite de mâine seară. Cum se vor descurca semifinaliștii la bancurile de lucru încinse de presiunea competiției, ce surprize va aduce jurizarea diferită a celor trei etape și cine sunt cei trei finaliști telespectatorii vor afla în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și pe AntenaPLAY în această seară, de la 20:30.