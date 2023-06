Prima apariție televizată a Amaliei Mihart, după eliminarea din sezonul 11 Chefi la cuțite. Ce mărturisire din inimă a făcut

Amalia Mihart (Esa) a fost eliminată în ediția 34 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzată pe 12 iunie 2023, la Antena 1 și, deși nu a avut în spate o carieră în lumea bucătăriei, fosta concurentă a reușit să se descurce în numeroase probe și să prezinte chefilor la duel preparate gustoase.

Cel de-al 13-lea battle a fost unul cu ghinion pentru ea, tapioca dându-i o provocare mult prea mare, fapt pentru care farfuria sa a obținut cel mai mic punctaj și i-a adus eliminarea de la Chefi la cuțite sezonul 11.

Iată ce mărturisiri exclusive a făcut Amalia Mihart (Esa) la Xtra Night Show despre participarea ei în cadrul show-ului culinar!

Citește și: Ce mesaj a transmis Amalia Mihart (Esa), după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut

Ce a dezvăluit Amalia Mihart (Esa) despre participarea ei la Chefi la cuțite, sezonul 11

Fosta concurentă de la Chefi la cuțite, sezonul 11, a mărturisit în exclusivitate la Xtra Night Show că participarea la celebra competiție a fost cea mai frumoasă experiență din viața ei.

În plus, Amalia Mihart a mai ținut să precizeze că, deși totul a pornit dintr-o pură pasiune, cu ajutorul perioadei în care a stat printre cei mai buni bucătari a căpătat noi abilități când vine vorba de gătit, care îi vor fi de folos pe viitor, mai ales că este și mămică:

„În primul rând, vreau să spun că a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. Este un lucru inedit pentru mine și îmi păstrez acest <<feeling>> și după ce am terminat competiția. Și da, fiind mămică, este normal să îmi doresc să excelez și din punctul acesta de vedere. Încă de când am intrat în competiție am spus că este o simplă pasiune pentru mine, am căpătat anumite <<skilluri>> în bucătărie care mă ajută să îmi dezvolt pasiunea și acasă.”, a marturisit Amalia Mihart la Xtra Night Show.

Fosta concurentă de la Chefi la cuțite, sezonul 11, a mai spus că nu își dorește o carieră în lumea bucătăriei, luând participarea în cadrul emisiunii culinare ca pe o provocare. De asemenea, ea a rămas surprinsă că a rezistat atât de mult:

„Nu sunt un bucătar și nici nu vreau să fiu. Am spus că vreau să rămân în zona mea de confort. Cred că a fost o provocare pentru mine toată participarea mea și vreau să spun că și parcursul meu, și faptul că am ajuns până în battle 13 m-a surprins și pe mine. (...) Mi-am luat <<hate>>, pentru că nu sunt bucătăreasă cum erau mulți dintre colegii mei sau un bucătar desăvârșit. Cred că gustul nu poate să ți-l ia nimeni!”, a mai adăugat fosta concurentă la Xtra Night Show.

Citește și: Chefi la cuțite, 12 iunie 2023. Amalia Mihart (Esa) a fost eliminată. La ce gest uluitor a apelat chef Cătălin Scărlătescu

Amalia Mihart (Esa) a dezvăluit ce ar fi făcut cu banii dacă ar fi câștigat Chefi la cuțite

Întrebată de către Dan Capatos și Paula Chirilă ce ar fi făcut cu marele premiu pus la bătaie în competiția Chefi la cuțite, Amalia Mihart (Esa) a făcut o dezvăluire din inimă:

„Aș fi deschis o asociație pentru femeile bolnave de cancer. Am fost bolnavă și asta aș fi făcut cu premiul cu siguranță. Și îmi doresc în continuare să fac lucrul acesta! Încă sunt sub observație, mai am doi ani, dar sunt bine.”, a mărturisit Amalia Mihart (Esa) la Xtra Night Show.

Fosta concurentă a dezvăluit în timpul emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, că a fost diagnosticată cu o boală cruntă la scurt timp de la nașterea fiului său. Medicii i-au spus atunci că suferă de cancer la gât în stadiul 2.