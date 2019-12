Sicilianca, mesaj controversat pe rețelele sociale. Amalia Bellantoni ne pregătește o surpriză? "Show-ul trebuie să continue!"

Amalia a plecat în lacrimi din cadrul emisiunii, aceasta s-a declarat mulțumită de parcursul său în emisiune și se va întoarce acasă, la restaurantul său. „Pur și simplu am arătat ceea ce sunt eu.”

Sicilianca, care a atras atenția tuturor cu felul său de a fi, a postat un mesaj controversat care lasă loc de interpretări!

"Experienta "Chefi la Cutite" a fost pana in momentul de față cea mai intensa traire ....emotii, suspans, lacrimi, tristete, bucurie, pe scurt de la agonie la extas! Multumesc celor care m-au sustinut, dar si celor care se uitau la "Chefi la Cutite" doar pentru a vedea daca voi iesi din competitie 😉! Grazie a tutti : belli e brutti ! Eu raman in continuare Amalia Bellantoni, un nome, o marca, o garantie si va invit sa ma urmariti >>>The show must go on!!!", a scris Amalia Bellantoni pe pagina sa de facebook.