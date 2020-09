Sorin Bontea a oferit cuțitul de aur, la „Chefi la cuțite”! Cine este Ionuț Georgel Belei, bucătarul care a făcut spectacol

Emisiunea „Chefi la cuțite” poate fi urmărită luni, marți și miercuri, la Antena 1, de la ora 20:30!​

În a opta ediție din sezonul 8 „Chefi la cuțite”, Ionuț Georgel Bulei a decis să-și încerce norocul cu o super rețetă de nougat cu caramel sărat și fructe.

Ajuns în fața celor trei jurați, tânărul a povestit cum a ajuns să fie bucătar în Germania.

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul. Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri…M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea.