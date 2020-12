Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, primele cuvinte despre sezonul 9 „Chefi la cuțite”

În sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu ne-au ținut cu sufletul la gură și ne-au adus un show din care nu au lipsit sarea și piperul.

Am putut savura povești de viață incredibile, am descoperit rețete ieșite din comun și am urmărit cu sufletul la gură numeroase bătălii culinare, în care amuletele au jucat un rol decisiv.

Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, indicii despre noul sezon „Chefi la cuțite”

Am cunoscut zeci de concurenți în etapa degustărilor pe nevăzute, unii dintre ei veniți tocmai din străinătate pentru a-și încerca norocul sau pentru a demonstra că au tot ceea ce le trebuie pentru a ajunge cât mai departe în competiție.