Sorin Bontea a gătit pentru Madonna și Van Damme! Juratul are o condiție dură pentru copii! Ce le-a interzis

„Lucram într-un hotel, cel mai bun restaurant de la momentul ăla, și am fost sunat de cineva din televiziune. Nu am crezut inițial, am crezut că face mișto de mine. Credeam că e o farsă ca alea de la radio. Am zis că sun înapoi a doua zi, am dat o probă apoi. Am acceptat și am întrebat ce trebuie să fac (...) Am aflat că sunt printre cei trei aleși. M-am speriat, am avut discuții cu soția încercând să descopăr ce mă așteaptă și ce poate să iasă. Eu zic că am avut noroc”, a mai povestit Sorin Bontea, juratul emisiunii „Chefi la cuțite”.

Chef Bontea a fost sunat de către producătorii unei emisiuni culinare și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți bucătari din țară. Apoi a plecat în uriașa aventură din „Asia Express”, sezonul 3, alături de prietenul său, Răzvan Fodor. Aventura celor doi a fost încununată cu succes, căci a reușit să ajungă pe primul loc și să câștige astfel marele trofeu!

citește și: Când începe sezonul 8 Chefi la cuțite! Vestea pe care o așteptau fanii emisiunii de la Antena 1

Un detaliu mai puțin cunoscut de fani este faptul că, de-a lungul timpului, Chef Sorin Bontea a gătit pentru staruri precum Nicolas Cage, Madonna sau Jean-Claude Van Damme! Totuși, deși ar putea să își învețe copiii să ajungă pe cele mai înalte culmi în materie de artă culinară, Chef Sorin Bontea nu dorește ca vreunul dintre copiii săi să îl urmeze în carieră, pe motiv că este o meserie cu multe sacrificii.