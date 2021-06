Ștefan Borleanu, mesaj tranșant după Finala Chefi la cuțite: „Îmi pare rau să vă contrazic”. Ce a transmis „cuțitul de aur”

Ștefan Borleanu a avut așteptări mai mari și credea că se va număra printre finaliștii sezonului 9 de Chefi la cuțite. Totuși, la probele din semifinală Cătălin Amarandei, Elena Matei și Narcisa Birjaru au obținut punctaje mai mari.

Narcisa Birjaru a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 9, iar chefii au spus că toți concurenții au ce învăța de la tânăra de 24 de ani. Totuși, Ștefan Borleanu are o altă părere în ceea ce privește gastronomia și a ținut să transmită un mesaj prin care să-și exprime diferența de viziune.

Dacă Narcisa Birjaru a impresionat cu gustul pe care i l-a dat mâncării și mai ales tocănițelor, ștefan Borleanu a precizat că el consideră că bucătăria secolului 21 ar trebui să fie mai evoluată.

Ce mesaj a transmis Ștefan Borleanu, după Finala Chefi la cuțite

„Îmi pare rau să vă contrazic, dar nu prea avem ce să învățăm de la Narcisa, nu cred că vedem la fel bucătăria. Nu am judecat pe nimeni, nu am subestimat pe nimeni, nu e stilul meu”, a precizat Ștefan Borleanu.

Cătălin Scărlătescu a concluzionat că acest sezon a fost câștigat de „gustul poporului”. Ștefan Borleanu preferă mai degrabă intervenția tehnologiei în bucătărie.

„Am avut mereu gust în farfurii, am avut tehnică și am dat tot ce am mai bun pentru a ajunge cât mai departe. Recunosc că la final am ajuns să ma frustreze situația, dar am trecut peste.

Bucătăria pentru mine înseamnă mult mai mult decat o tocăniță, suntem in 2021 și trebuie sp evoluăm, să ne ajutăm de tehnologie”, aspus Ștefan Borleanu.

Ștefan Borleanu a precizat că se bucură că a creat unul dintre meniurile de finală, chiar dacă nu pentru el, ci pentru Elena Matei. Deși Elena voia să-l aleagă pe Ștefan în echipa ei de finală, Cătălin Amarandei i-a luat-o înainte, iar Ștefan a gătit pentru colegul său de echipă.

Mă bucur totuși că am avut meniul în finală, chiar dacă nu am fost eu cel care l-a executat. Felicitari Elena Matei, te-ai descurcat bine!

Totuși, Ștefan Borleanu a evidențiat faptul că cel mai mare câștig al participării sale la competiție este faptul că a legat prietenii frumoase:

„Câștigul cel mai mare a fost altul, am legat prietenii cu niște oameni speciali de la care cu siguranță am ce să învăt! Felicitări Cătălin Amarandei, Alexandru Bădițoaia, Florin Revesz, Rikito Watanabe, Valentina Ioniță, Keed”, a scris Ștefan Borleanu pe contul său de Instagram.