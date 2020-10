Țuică de 20 de ani, poveste emoționantă și un destin uimitor! Angelica Djurj a făcut senzație la „Chefi la cuțite”

Emisiunea „Chefi la cuțite” poate fi urmărită luni, marți și miercuri, la Antena 1, de la ora 20:30!​

În timp ce a pregătit o rețetă delicioasă de lasagna, Angelica Djurj a dezvăluit că emisiunea „Chefi la cuțite” i-a schimbat viața. Nu a avut curaj să se înscrie singură în competiție, desi a fost adesea încurajată de familie și cei dragi.

Angelica Djurj a făcut senzație la Chefi la cuțite

„E o mâncare reinterpretată, din Germania. Totul e făcut aici, și mâncare și pâinica. Am avut emoții, e prima data când gătesc în fața camerelor (…). Am plecat în Germania și într-o zi am decis să intru în restaurant și să întreb dacă pot să mă angajez. Cheful a fost impresionat, după ce am dat o probă, gătind o prăjitură. Așa am rămas să lucrez la restaurantul acela trei ani și jumătate”, a dezvăluit concurenta.