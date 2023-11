Unde locuiește Janni Alexandridis în prezent. Câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 12 a luat o decizie surprinzătorare | EXCLUSIV

Janni Alexandridis, câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 12 a oferit un interviu în exclusivitate. Cum i s-a schimbat viața în urma show-ului culinar și ce decizie uriașă a luat pentru viitorul carierei sale de chef.

Janni Alexandridis a câștigat marele premiu de la Chefi la cuțite, sezonul 12. Tânărul în vârstă de doar 23 de ani a impresionat încă din audiții cu preparatul său, ceea ce i-a adus mult râvnitul cuțit de aur. Și pe parcursul competiției culinare, acesta a demonstrat că este un adevărat lider și astfel, a obținut titlul de câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 12

De atunci, însă, viața lui a luat o întorsătură complet neașteptă. În cadrul seriei de Interviuri Chefi la cuțite, el a dezvăluit că a fost nevoit să își schimbe puțin planurile, așa că a luat o decizie care nu era neapărat în planul său.

Janni Alexandridis, câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 12, s-a mutat în România. Ce a dus la această decizie

Janni Alexandridis, câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 12, să își croiască un viitor în țară. Tânărul născut și crescut în Germania și-a lăsat familia și prietenii peste hotare și a decis să pună bazele unei cariere de chef în România.

Citește și: Ce a făcut Janni Alexandridis, câștigătorul sezonului 12 Chefi la cuțite, cu marele premiu. În ce a investit banii

Cu toate acestea, el spune că nu i-a fost ușor, însă toate mesajele pe care le-a primit după câștigarea show-ului culinar l-au făcut să își dea seama cât de iubit este aici. Mai mult decât atât, Janni Alexandridis a mărturisit că a se teme de faptul că bariera lingvistică i-ar putea pune bețe în roate.

„Când am filmat Chefi la cuțite, eram deja foarte conectat cu România. Nu am avut mult timp să văd tot, dar am simțit că trebuie să fac ceva aici. Și când s-a difuzat emisiunea la TV și s-a anunțat că eu sunt câștigătorul, am primit așa multă iubire. Cred că am primit 3000 de mesaje. Nu am putut să mai număr. Nu zic asta pentru că vreau să fiu arogant, dar asta mi-a dat mie energie și motivația să mă mut aici. Deci, m-am uitat aici. Eu stau în București. Mi-am lăsat familia, prietenii în Germania ca să pot să dau ceva înapoi”

Pentru că provine dintr-o familie de bucătari, cu tatăl gresc și mama românca, Janni Alexandridis a crescut în bucătărie. El a moștenit pasiunea pentru gătit, de la o vârstă fragedă și spune că experiența Chefi la cuțite l-a ajutat să își descopere adevărata valoare. Dar, mutarea lui Janni Alexandridis în România vine la pachet cu câteva impredimente.

„Când aveam 7 ani, am stat odată șase luni în vară la bunica mea (n.r. în România) și de atunci nu am mai venit foarte mult pentru că am început să muncesc, nu am mai avut timp, am avut proiectele mele și mi-a fost dor de România. De mâncare, să vorbesc românește”, a mărturisit tânărul bucătar.

El chiar și-a amintit de un moment din competiție care l-a pus la mare încercare și anume, amuleta cu vorbitul în rime. De asemenea, a mai povestit că de multe ori, când Irina Fodor anunța proba, spunea că a înțeles, dar apoi își întreba un coleg, în limba engleză, despre ce a fost vorba.

Citește și: Janni Alexandridis, imagine emoționantă alături de mama lui. Cum arată cea care i-a ghidat primii pași în bucătărie

Acum, însă, lucrurile s-au schimbat, iar Janni Alexandridis face mari efoturi să înțeleagă și să vorbească română. Câștigătorul Chefi la cuțite, sezonul 12 chiar face și meditații.

„Am un profesor care mă învață să vorbesc românește. O dată pe săptămână, timp de patru ore, stau cu el și mă învață. Citim, vorbim. Mă simt ca în școală, sincer. Pentru mine nu e o problemă așa mare că vorbesc așa, nu mi-e rușine, dar fac asta pentru voi. Eu știu cum să gătesc, îmi știu lucrurile mele, dar nu e profesionist din parte mea dacă nu înețele niște lucrui, dacă întreb ce preparat este, mai ales la mâncarea tradițională din România”, a ținut să precizeze acesta.

În Interviurile Chefi la cuțite, câștigătorul a vorbit și despre experiența finalei. Vorbind despre relația sa cu coechipierul Horia Manea, despre care s-a spus că l-ar fi sabotat în finală, Janni Alexandridis a ținut să clarifice situația.

„Eu nu am nicio problemă cu Horia. Mă înțeleg foarte bine cu el. Sincer, eu stau acum la Horia acasă. Suntem prieteni, ne înțelegem foarte bine”, a punctat tânărul.