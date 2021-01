Vlăduț Manoliu a recunoscut ce planuri avea cu premiul de la „Chefi la cuțite”. Cu ce se ocupă concurentul în prezent

Sezonul 8 al îndrăgitului show culinar „Chefi la cuțite” a adus ne-a ținut cu sufletul la gură timp de 44 de ediții. Numeroși concurenți din țară și chiar și din străinătate au venit la preselecții și au sperat că vor reuși, prin mâncarea pregătită, să impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

În luna octombrie a anului trecut am putut să-l vedem pe concurentul în vârstă de 31 de ani în etapa degustărilor pe nevăzute. Acesta a decis să pregătească o savuroasă rețetă de file de biban de mare cu piure de cartofi și creveți cu salsa de roșii cherry. În timp ce pregătea rețeta aleasă, Vlăduț Manoliu i-a impresionat pe mulți cu povestirile și cu experiența sa de bucătar.

Ce mai face Vlăduț Manoliu de la „Chefi la cuțite” sezonul 8

„Mi s-a spus că nu o să ajung foarte departe în bucătărie, dar fiind ambițios am decis să demonstrez că pot. Eram un copil de 16 ani, m-au trimis la curățat cartofi și au venit înapoi după patru ore. Au fost uimiți de cât curățasem, așa că apoi mi-au arătat mașina de curățat cartofi. Am învățat bazele bucătăriei la Hanul Ancuței, am învățat bucătărie hard core și am ajuns să și gătesc, tot acolo. Am gătit pentru trei președinți ai României. Când am fost în Irlanda am gătit pentru Conan McGregor și familia lui”, a dezvălui tânărul, înainte de-a ajunge în fața celor trei chefi.