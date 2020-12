Zanni de la Chefi la Cuțite, plin de fire electrice într-un pictorial spectaculos. Ce face după eliminarea din show

„Am stat într-un centru de copii până la șase ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar măcar diferența dintre fete și băieți. Îmi aduc aminte perfect că la un moment dat, de câteva ori pe lună au înceut îngrijitoarele să ne scoată în curte și să ne alinieze. Tot ce știam era că după fiecare aliniere în curte, unul dintre noi dispărea... Știam că dispare spre ceva mai bun și mai știam că nu vreau să rămân singur la cămin. Se făceau adopții, pentru că urma să se închidă orfelinatul (...).

Nu realizam că viața poate să fie mai bună, că foamea poate să treacă (...). Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat”, a afirmat el.

La un moment dat, soarta i-a surâs. A făcut un curs de DJ, după care și-a luat inima în dinți și l-a contactat pe Alex Velea.

„Așa m-am apucat de muzică! Acum sunt într-o echipă mare, înconjurat de oameni diferiți și talentați. Fiecare are HAZUL lui. Trebuie să recunosc că m-am adaptat destul de greu, eu fiind mai singuratic și mai sălbatic nu mi-a fost ușor să mă deschid în fața lor, dar am reușit! Acum mă simt acceptat, am un rol, am o familie!”, a povestit Zanni la Chefi la Cuțite.