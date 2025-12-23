Antena Căutare
Semifinala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 23 decembrie 2025. Au ieșit scântei între Chef Sautner și Chef Ștefan la jurizarea preparatelor de la ultima probă

Semifinala sezonului 16 Chefi la cuțite, din 23 decembrie 2025. Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu s-au contrazis din cauza farfuriei lui Alex care a fost recunoscută prin prisma faptului că a gătit un preparat specific german. Faptul că Chef Ștefan Popescu i-a oferit lui Alex nota 2 l-a scos din minți pe Chef Alexandru Sautner, considerând că acesta a vrut să îl penalizeze doar pentru că l-a recunoscut.
23.12.2025
