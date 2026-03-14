Antena Căutare
Leonardo DiCaprio, de nerecunoscut în ultimele imagini suprinse de paparazzi. Cum arată cu burtă și mustață

Noua apariție a lui Leonardo DiCaprio i-a luat prin surprindere pe fanii săi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 14 Martie 2026, 08:00 | Actualizat Marti, 10 Martie 2026, 13:52
Galerie
Leonardo DiCaprio și-a surprins fanii cu noua lui apariție. | Profimedia

Leonardo DiCaprio a fost recent surprins de paparazzi într-o ipostază care îl face să își piardă faima de cel mai râvnit burlac de la Hollywood.

Cum arată Leonardo DiCaprio cu burtă și mustață

Celebrul actor a apărut în Praga cu burtă și mustață, fiind de nerecunoscut pentru mulți dintre fanii săi. Leonardo DiCaprio filmează pentru un nou proiect cinematografic, iar rolul pe care îl interpretează a cerut ca aceasta să aibă o înfățișare aparte.

Articolul continuă după reclamă

Leonardo DiCaprio a fost surprins de paparazzi pe platourile de filmare din Praga, la Castelul Ratbor, iar imaginile inedite cu el au făcut înconjurul internetului. Cunoscut deja pentru faptul că a avut mereu partenere mult mai tinere decât el, înfățișarea de acum a actorului în vârstă de 51 de ani nu îl mai face să fie un magnet pentru supermodele.

Vedeta de la Hollywood a apărut cu burtă și mustață, dar și o pereche de ochelari de vedere, iar acest look a ajuns să îl facă să pară mai matur decât este.

Noua sa înfățișare vine în urma transformării de care are nevoie pentru rolul său pe care îl interpretează în pelicula „What Happens at Night”.

El joacă în adaptarea după romanul celebrului scriitor Peter Cameron, iar filmul este în regia lui Martin Scorsese. Alături de el pe platourile de filmare a fost suprinsă și frumoasa actriță Jennifer Lawrence care joacă și ea în acest nou film.

Noile imagini apărute în presă cu celebrul actor au atras imediat atenția fanilor săi, iar mulți dintre ei au spus că este de nerecunoscut.

Cu părul atent pieptănat, ochelari de vedere, mustață și o burtă proeminentă, Leonardo DiCaprio pare mult mai în vârstă decât este din cauza rolului pe care îl interpretează în noul film de Martin Scorsese.

În tinerețe ne amintim că celebrul actor făcea furori cu frumusețea, șarmul și carisma lui, având milioane de fane care îl îndrăgesc. Rolul său din filmul Titanic a creat la acea vreme o adevărată isterie. Chiar dacă rolul lui Jack i-a adus reucnoaștere la nivel internațional, Leonardo DiCaprio a declarat recent că nu a mai văzut filmul de la premiera acestuia.

Leonardo DiCaprio a dezvăluit detaliul neașteptat în cadrul unui interviu Actors on Actors cu Jennifer Lawrence.

Întrebat dacă a „revăzut vreodată Titanic”, DiCaprio a răspuns: „Nu, nu l-am mai văzut de foarte mult timp.”„Oh, ar trebui. Cred că acum ai putea să-l vezi ca pe un film propriu-zis, e atât de bun!” a răspuns Lawrence.

colaj leonardo dicaprio
+12
Mai multe fotografii

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x