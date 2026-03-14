Cum arată apartamentul în care locuiește Anca Țurcașiu. Locuința de lux, decorată modern de celebra vedetă

Vedeta a renunțat recent la vila pe care o avea în Corbeanca și a decis să se mute în București într-un apartament de lux dintr-un cartier rezidențial.

Publicat: Sambata, 14 Martie 2026, 08:00 | Actualizat Vineri, 13 Martie 2026, 17:02
Anca Țurcașiu locuiește într-un apartament de lux dintr-un complex rezidențial din Capitală.

Artista a ales un apartament modern, cu detalii și decorațiuni care o reprezintă. De asemenea, spațiul pe care și l-a amenajat este unul care inspiră confort și căldură. Apartamentul în care locuiește astăzi Anca Țurcașiu alături de iubitul ei este unul luminos, cu o estetică armonioasă.

Prin stilul ei vestimentar unic și talentul deosebit, Anca Țurcașiu s-a remarcat de-a lungul anilor, fiind o prezență de neegalat pe scena românească.

Celebra cântăreață a povestit de-a lungul timpului că are o pasiune pentru designul de interior. Tocmai de aceea, pentru ea a fost o reală plăcere să își amenajeze spațiul în care locuiește așa cum îi place, iar locuința ei îi reflectă personalitatea și rafinamentul care o caracterizează.

Pentru Anca Țurcașiu apartamentul de lux în care locuiește nu e doar locul ei de odihnă, ci și locul care o inspiră și îi amintește de experiențele trăite. Decorul e ales cu bun gust, iar mobilierul este util și modern.

Artista și-a pus noile idei de amenajare în practică din 2022 când a ales să se mute în apartamentul din complexul rezidențial. Locuință reflectă personalitatea ei caldă și vibrantă.

În zona de living, Anca Țurcașiu are un perete placat cu cărămidă care oferă camerei în care ea își petrece majoritatea timpului un aer industrial. Sufrageria este luminată natural având ferestre mari care ajută la crearea unui spațiu confortabil, care emană multă căldură. Tot pentru living, artista a ales canapele și fotolii confortabile în nuanțe de maro.

Pentru decor, Anca Țurcașiu a ales mai multe plante și flori care îi dau o stare de bine și au făcut-o să transforme apartamentul într-un „acasă” confortabil. În bucătărie, artista a ales mobilier alb și blaturi din lemn masiv. Ea gătește adesea preparate vegane de care se bucură mereu și împărtășește uneori din rețetele ei preferate și cu fanii ei pe rețelele de socializare.

În mai multe zone din apartament vedeta a amplasat oglinzi pentru a da senzația de spațiu mai larg și câteva tablouri care reflectă pasiunea ei pentru artă.

Recent, cântăreața a povestit că a decis să se înscrie la cursuri de pictură pentru că vrea să exploreze și această latură a ei.

„Mi-am luat inima-n dinți și m-am înscris la cursuri de pictură. Am vrut să fac ceva pentru sufletul meu! Azi, la a doua oră de curs, când am văzut modelul, am crezut că nu voi fi în stare să-l reproduc. Și totuși, a ieșit ceva… trebuie să înțelegeți că e prima oară când fac asta. Sunt foarte fericită că am luat această decizie, având o perioadă mai puțin aglomerată. E minunat să poți să-ți faci bucurii!”, a fost mesajul transmis de Anca Țurcașiu.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

