Cum arată astăzi actrița principală din „Celeste". Dora Baret are în prezent 85 de ani

Publicat: Sambata, 14 Martie 2026, 14:30
O actriță extrem de talentată în lumea teatrului, a filmului și a televiziunii în Argentina, Dora Baret a impresionat în producția Celeste. A avut premiera în 1991, însă a rămas de-a lungul timpului un reper clar.

Printre alte filme se numără La hora de Maria y el pajaro de oro, Que es el otono?, Mis dias con Veronica, Queridas amigas and Sofia. A fost căsătorită cu actorul Carlos Gandolfo.

A lucrat mai bine de 50 de ani în cinema, teatru și televiziune, dar într-o formă sau alta, a decis să renunțe pentru a-și trăi viața și într-un alt mod. Și-a oferit un repaos și i-a anunțat pe toți că este fericită la momentul actual.

Într-unul dintre interviurile recente, a spus că îi este teamă să apară în fața camerelor pentru fotografii. Radiantă la vârsta de 84 de ani, timpul și pasiunea pentru film și teatru și-au spus cuvântul în ceea ce o privește.

De asemenea, a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Carlos Gandolfo cu care s-a căsătorit în 1964 și cu care a avut doi copii, Emanuel și Matias, arată acest site.

„Eu provin dintr-o familia de imigranți de origine spaniolă. Mama era din Galicia și tata din Andalucia. Tatăl meu cânta foarte bine și cântam împreună.”, a spus Dora Baret într-un interviu, se arată pe acest site.

Și-a descoperit pasiunea pentru teatru împreună cu o prietenă și vecină. La vârsta de 17 ani a început să urmeze clase de teatru. Nu a durat multă vreme până când succesul cu Celeste să o aducă în prim-plan la acea vreme.

Cum a văzut Dora Baret succesul cu telenovela Celeste

Telenovela a avut premiera în 1991 și ulterior a avut loc și o continuare. Potrivit declarațiilor sale, lumea s-a îndrăgostit de personajul său încă de la început.

„Atunci când oamenii mă vedeau pe stradă și erau cu mamele sau cu bunicile lor îmi strigau ”Genial!”. Eu mă gândeam că este un simplu personaj și vedeam totul din interior, ce se întâmplă la machiaj, atunci când ne schimbam.”, a povestit vedeta. Deși era o vedetă pe plan profesional, acasă era mamă și soție.

„M-am ocupat de tot. Atunci când Emanuel avea 2 ani, soțul meu s-a îmbolnăvit de cancer și totul a fost mai dificil pentru că timp de șapte ani m-am ocupat de tot în casă. Eu trebuia să muncesc.”, a transmis Dora Baret într-un interviu.

Actrița a declarat că singura sa iubire a fost tatăl copiilor săi, cu toate că de-a lungul timpului a mai avut relații amoroase.

