Secretele medicului Virgiliu Stroescu care îți pot schimba silueta! Ce să mâncăm la cină când ne dorim să slăbim

Dr. Virgiliu Stroescu a explicat cum ar trebui abordată masa de seară atunci când obiectivul este scăderea în greutate.

Medicul Virgiliu Stroescu a oferit o abordare susținută de logica medicală și de modul în care funcționează organismul pe timpul nopții. Mesajul său este următorul: fie alegem să nu mâncăm deloc seara, fie optăm pentru o gustare foarte simplă, ușoară și în cantitate redusă.

„Acuma, seara sunt două treburi interesante. Dacă vrei să slăbești, trebuie să nu mănânci nimic seara și bei numai apă. Și băutul apei e interesant, că dacă bei apă cu două ore înainte de culcare, trebuie să o dai afară. Deci trebuie să bei apă cu trei, patru ore înainte de culcare ca să iasă apa, normal. Cei care se hotărăsc trebuie să mănânce ceva foarte simplu. O salată, fibre pe care aranjează digestia, un griș cu ceva, o prăjiturică, adică niște lucruri foarte simple, nu foarte hiperglucidice, niște orez, un fruct, ce vrei mai puțin decât un măr? Sau două mere”, a explicat medicul Virgiliu Stroescu, potrivit Cancan.

De ce masa de seară este atât de importantă pentru siluetă

Seara, organismul nostru funcționează diferit. Ritmul circadian influențează metabolismul, iar sensibilitatea la insulină scade progresiv. În același timp, secreția de melatonină crește, pregătind corpul pentru somn.

Așadar, o cină bogată în calorii, grăsimi sau carbohidrați rafinați, consumată târziu, poate favoriza depozitarea grăsimii, creșterea glicemiei și poate duce chiar la tulburări de somn sau reflux gastric.

Masa de seară este recomandat să fie ușoară, echilibrată și ușor de digerat, astfel încât să nu îngreuneze somnul și să susțină refacerea organismului peste noapte.

Specialiștii în nutriție și medicină metabolică susțin că o cină corect structurată trebuie să fie mai ușoară decât prânzul. Porțiile mari și mesele bogate în grăsimi sau prăjeli suprasolicită digestia într-un moment în care metabolismul încetinește, mai notează sursa citată mai sus.

Un aport adecvat de proteine slabe, aproximativ 20-30 de grame, ajută la menținerea masei musculare și oferă sațietate. Peștele, carnea slabă, ouăle, iaurtul grecesc sau brânzeturile slabe sunt alte opțiuni potrivite. La rândul lor, legumele au un rol esențial, deoarece fibrele reglează digestia.

La ce oră e bine să luăm cina

Nu doar ce mâncăm este important, ci și momentul. În mod ideal, masa de seară ar trebui luată cu două-trei ore înainte de culcare. Mesele târzii sunt asociate cu risc mai mare de creștere ponderală, reflux gastro-esofagian și tulburări de somn.

În plus, în cazul persoanelor cu diabet, mesele târzii pot influența negativ glicemia de dimineață.

Pornind de la recomandările medicului Virgiliu Stroescu, variantele simple rămân cele mai sigure: o salată, o porție mică de orez, un fruct, chiar un măr sau două. Alte opțiuni la fel de potrivite pot include pește la cuptor cu salată verde, omletă cu legume, iaurt grecesc cu nuci sau o supă cremă de legume alături de o sursă de proteină, potrivit Cancan.

În schimb, ar trebui evitate prăjelile, fast-food-ul, porțiile foarte mari, dulciurile și alcoolul în exces.

În timp ce la unele persoane eliminarea cinei poate funcționa, la altele poate crește pofta alimentară nocturnă sau poate afecta somnul. Cel mai important este echilibrul și adaptarea la nevoile personale.

Secretele medicului Virgiliu Stroescu pentru o siluetă armonioasă nu stau într-o dietă complicată, ci într-o disciplină simplă: mese mai ușoare seara, alimente curate, porții moderate și respectarea ritmului natural al organismului.

