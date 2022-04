Cosmin Natanticu și Maria și-au încheiat parcursul în competiția Dancing on Ice – Vis în doi

Cosmin Natanticu și Maria au părăsit competiția în urma duelului cu perechea formată din Ruby și Zsolt.

Cele mai îndrăgite personaje din poveștile „Aladin”, ”Rio”, „Mumble, cel mai tare dansator” (Happy Feet), ”Alice în Țara Minunilor”, „Frumoasa și Bestia” și „Regatul de Gheață” (Frozen) au prins viață seara trecută pe gheața Dancing on Ice – Vis în doi.

Jean Gavril și Ana, Carmen Grebenișan și Lilian, Oase și Andreea, Ruby și Zsolt, Cosmin Natanticu și Maria, dar și Sore și Grațiano au făcut spectacol live pe patinoarul emisiunii în speranța de a impresiona juriul și publicul și de a merge mai departe în competiție.

Perechile Cosmin Natanticu – Maria și Ruby – Zsolt, ultimele două din clasamentul întocmit la sfârșitul serii, au intrat la duel fiind nevoiți astfel să mai susțină un dans de departajare. La finalul serii, echipa formată din Cosmin Natatnticu și Maria a părăsit competiția susținând seara trecută ultimul moment pe gheața Dancing on Ice – Vis în doi.

Cosmin Natanticu și Maria au părăsit competiția Dancing on Ice – Vis în doi

„Mă simt foarte câștigat. Nu credeam vreodată că îmi voi pune patinele în picioare, darămite să patinez. Îi mulțumesc Mariei pentru răbdarea pe care a avut-o cu mine, pentru încurajările oferite și pentru tot ceea ce m-a învățat ”, a declarat Cosmin Natanticu.

Citește și: Dancing on Ice - Vis în doi, 2 aprilie 2022. Ștefan Bănică cântă piesa „4 zile” în premieră la tv. Momentul a fost emoționant

„A fost o experiență foarte frumoasă cu ajutorul căreia mi-am readus aminte cum este să concurezi într-o competiție de patinaj. Dancing on Ice – Vis în doi a fost și o mare provocare întrucât Cosmin a trebuit să învețe acest sport de la zero, dar cu toate acestea consider că am ajuns într-un moment destul de avansat în competiție”, a adăugat Maria.

Astfel, din cele nouă echipe de la începutul competiției au rămas cinci care vor începe pregătirea pentru următoarea ediție tematică. Sâmbăta viitoare, de la 20.00, la Antena 1, tema emisiunii va fi seară românească. În cea de-a șasea ediție, perechile rămase în competiție vor dansa pe cele mai cunoscute șlagăre românești ale tuturor timpurilor.