Prima ediție tematică din compeția Dancing on Ice – Vis în doi. Nicolai Tand se transformă în James Bond-ul gheții

Începând din această sâmbătă, echipele rămase în competiția visului gheții vor avea de pregătit în fiecare săptămână dansuri tematice, prima tematică în cronologie fiind filmele celebre. Astfel, Oase și Andreea, Ruby și Zsolt, Iulia Albu și Marian, Jean Gavril și Ana, Sore și Grațiano, Carmen Grebenișan și Lilian, Cosmin Natanticu și Maria, dar și Nicolai Tand și Daniela au avut la dispoziție o săptămână să aleagă filmele în jurul cărora să-și pregătească momentele ediției din această sâmbătă, dansul tematic și dansul pentru un eventual duel.

Criteriile de jurizare după care se vor ghida Simona Pungă, Cornel Gheorghe, Mihai și Elwira Petre sunt din ce în ce mai riguroase, iar competiția va deveni din ce în ce mai strânsă pe măsură ce echipele părăsesc emisiunea. Telespectatorii își pot salva echipa favorită de la duelul eliminator printr-un vot în aplicația Antena 1 sau prin SMS cu numele echipei la numărul 1272.

Coregrafiile complexe și interpretările filmelor celebre pe care cele opt echipe le-au pregătit vor putea fi urmărite live în cea de-a treia ediție a celui mai spectaculos show al primăverii, sâmbătă, de la 20.00, la Antena 1.

Nicolai Tand, un James Bond al gheții

Filmul „James Bond” va fi reinterpretat pe gheața Dancing on Ice – Vis în doi de Nicolai Tand și Daniela, în timp ce dansul senzual din filmul „Dirty Dancing” va fi adaptat patinelor lui Jean Gavril și ale Anei. Carmen Grebenișan și partenerul său, Lilian, vor avea o coregrafie inspirată de filmul „Legally blonde”(Blonda de la drept), Oase și Andreea vor readuce la viață familia Adams, Ruby și Zsolt vor dansa pe muzica filmului „Singing in the rain”(Cântând în ploaie). Perechea Cosmin Natanticu și Maria vor fi pirați pentru o ediție, dând viață personajelor filmului „Pirații din Caraibe”, „Cruela” vine să facă show pe gheță cu ajutorul Iuliei Albu și a lui Marian, iar cea mai emoționantă poveste de dragoste, Ghost (Fantoma mea iubită) va fi dansată pe gheață de Sore și Grațiano, live, sâmbătă, de la 20.00, la Antena 1.