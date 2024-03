Bie și Aluziva vin mâine în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a, de la ora 18.00, la Antena 1

Bie Adam și Aluziva vor fi mâine prezente în platoul emisiunii Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a, de la ora 18.00, la Antena 1, în show-ul care le testează adulților cunoștințele.

Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, quiz show-ul care le oferă adulților ocazia de a-și testa cunoștințele dobândite în clasele primare, alături de copii de clasa a V-a, dar şi să câştige sume considerabile, le aduce, în ediția de mâine, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, pe Bie Adam, alias Tequila și pe Alina Greavu aka Aluziva.

Aluziva și Bie Adam, la Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?

Mâine, alături de Andrei Aradits, gazda show-ului de divertisment ce poate fi urmărit de întreaga familie, vor fi Alina Greavu, cunoscută în mediul online drept Aluziva, fondatoare a Asociației ALUZIVA și fundraiser independent și Bie Adam, unul dintre cei mai de succes creatori de conținut din mediul online.

Citește și: Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a? | Sezonul 2, 27 martie 2024. Mirela a plecat acasă fără niciun ban

,,Am făcut echipă super bună cu Bie, alături de care am învățat chestii noi, am râs și ne-am simțit foarte bine la emisiune și, cel mai important, am avut un scop comun, acela de strânge cât mai mulți bani pentruun copil care are mare nevoie de ei!”, mărturisește Aluziva, unul dintre cei mai vocali activiști din mediul online.

La rândul ei, Bie declară: ,,Pentru mine, experiența este una epică și plină de nostalgie. Nu știam la ce să mă aștept, dar știam clar că direcția noastră se îndreaptă către un skater care are nevoie de bani, pentru a putea performa mai departe. În plus, mi-a plăcut tare mult să îmi pun mintea la contribuție, așa că aș mai participa cu mare drag și pe viitor!”.

Citește și: Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a? | Sezonul 2, 27 martie 2024. Cosmin a ajuns la pragul de 7500 de lei

Cum a fost experiența celor două în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, telespectatorii vor afla mâine, de la ora 18.00, într-o ediție cu totul specială, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

De la profesori, învăţători, taximetrişti, bucătari sau doctori, cu toţii vor trebui să-şi răspundă la întrebarea Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, în cadrul quiz show-ului difuzat de luni până vineri, de la ora 18:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.