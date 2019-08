Au mâncat cu mare poftă, până au aflat ce era în farfurii! „Dacă știam ce este, nici nu mă atingeam de mâncare!”

Gazda Perfectă. Episod 4. E liniște la masă! Aperitivul Mihaelei Răducanu, gazda acestei cine, a fost un real succes, cel puțin până la un anumit punct. Când a aflat ce tocmai mâncase, unul dintre invitați a rămas fără cuvinte.

Toată lumea mănâncă...până când află ce au în farfurie!

Când a aflat că platoul cald conținea și creier, Iulian a făcut o mărturisire surprinzătoare: „Este prima oară când mănânc creier, de orice natură și orice formă gătit. Nu am îndrăznit niciodată să gust. Astăzi am gustat pentru că nu am știut ce este, dacă știam că este creier, nu mă atingeam!”

