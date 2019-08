A punctat sau a ratat? Mihaela a avut cel mai sofisticat meniu, dar notele primite nu au fost pe măsură! „Am plecat flămând”

Gazda Perfectă. Episod 4. Mihaela Răducanu și-a dorit să găzduiască cea mai sofisticată cină a săptămânii. Cu un meniu cu bucate alese, concurenta a fost convinsă că va da lovitura. Atmosfera de la masă, însă, a stricat toată munca ei din bucătărie. Ce note a primit de la invitați?

Pentru Mihaela Răducanu, a patra gazdă a săptămânii, „Gazda Perfectă este cea care știe să-și facă musafirii mulțumiți și știe să pună bucate gustoase pe masă.”

Dacă tot am vorbit despre bucate, să vedem cu ce a încercat să își încânte invitații! Mihaela a avut un aperitv cu două platouri: unul cald, cu chifteluțe, ficăței, creier și cașcaval pane, și unul rece, cu ciuperci cu anșoa, roșii umplute cu vinete, ardei umpluți cu brânză și ouă umplute cu măsline. La felul principal a vrut să gătească un rasol de șalău, iar ca desert...cremă de zahăr ars cu frigărui de fructe!

Când a aflat că platoul cald conținea și creier, Iulian a făcut o mărturisire surprinzătoare: „Este prima oară când mănânc creier, de orice natură și orice formă gătit. Nu am îndrăznit niciodată să gust. Astăzi am gustat pentru că nu am știut ce este, dacă știam că este creier, nu mă atingeam!”

Ooof, ce păcat de cina frumoasă și gustoasă pregătită de gazda serii, Mihaela Răducanu! Două dintre concurente par să nu rateze nicio ocazie de a-și arunca vorbe grele. Reproșurile Anei au făcut-o pe Camelia să se ridice și să plece de la masă.​

Ce note a primit Mihaela Răducanu de la invitați, în materialul video de mai sus!

