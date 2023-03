Hello Chef sezon 5, episodul 5 din 12 martie 2023. Roxana Blenche a gătit împreună cu Feli o rețetă de supă specific portugheză

În ediția de duminică, 12 martie 2023, Chef Roxana Blenche și Carmen Brumă au avut-o drept invitată pe Feli Donose, o cântăreață extrem de cunoscută și apreciată în România. Artista de seamă a învățat să pregătească o super rețetă de „Sopa da Pedra”, un preparat specific culturii portugheze, dovedindu-și măiestria și în bucătărie!

Roxana Blenche a gătit alături de Feli o rețetă de „Sopa da Pedra”, în episodul 5 din sezonul 5 al emisiunii Hello Chef de la Antena 1, difuzat pe 12 martie 2023

Feli Donose a sosit în bucătăria Roxanei Blenche cu o mică atenție pentru gazda emisiunii: „Ți-am adus un cocoș, ca să îți aducă noroc, așa se zice pe acolo prin Portugalia!”, a explicat Feli./„Să știi că m-ai și nimerit! În Zodiacul Chinezesc, eu sunt zodia Cocoșului.”, a replicat Roxana Blenche.

Precum ne-a obișnuit deja, Carmen Brumă a oferit câteva informații prețioase despre bucătăria din Portugalia, insistând pe importanța pe care a avut-o aceasta în „bucătăria europeană extrem de plictisitoare” de la vremea aceea:

„Avem o bucătărie care a influențat foarte mult bucătăria europeană. Portughezii au fost exploratori și sunt cei care au adus roșiile, cartofii, ceaiul și foarte multe condimente în Europa.”, a spus Carmen Brumă în ediția Hello Chef din 12 martie 2023, episodul 5.

Înainte de a trece la gătit, Carmen Brumă le-a pregătit și un joc savuros celor două artiste din bucătăria Hello Chef, pentru a le testa creativitatea și le-a provocat la desenat. Însă, în timpul prezentării regulilor, tehnicianul nutriționist a scos la iveală un detaliu extrem de interesant despre capacitățile sale artistice:

„O încălzire ușoară! Avem două artiste, una pe scenă și una în bucătărie și vreau să vă văd talentul la desenat. Eu sunt praf la desen! La final faceți echipă și desenez eu, dar momentan jucați una împotriva celeilalte. (...) Aveți aici niște cartonașe pe care sunt scrise diverse cuvinte care au legătură cu Portugalia. Blenche, va trebui să tragi un cartonaș, te uiți, îl arăți la cameră și te apuci să îl desenezi. Iar tu, Feli, trebuie să ghicești ce desenează Blenche. După invers!”, așa au sunat regulile de joc, împărtășite de Carmen Brumă la Hello Chef, ediția din 12 martie 2023, episodul 5.

Pe urmă, cele trei au trecut la prepararea unei supe renumite în bucătăria din Portugalia: „Sopa da Pedra”. Și de această dată, Carmen Brumă și-a preluat rolul de „ghid” și a dezvăluit istoria preparatului din episodul 5:

„Este o supă tradițională care are și o legendă destul de interesantă. Provine de undeva din centrul Portugaliei. Pe vremuri, un călugăr care era foarte sărac a încercat să facă o supă din pietre! Pentru că <<Sopa da Pedra>> înseamnă supă din pietre. Astfel, el a încercat să facă această supă și a mai cerut și alte ingrediente. Este o mâncare foarte populară și se face, în general, cu resturile pe care le găsești în casă, pe care le-ai folosit la altă mâncare. (...) Supa aceasta este foarte concentrată!”, a explicat Carmen Brumă în bucătăria Hello Chef, episodul 5 din 12 martie 2023.

Rețetă de „Sopa da Pedra”:

30g bacon

100 g chorizo

200 g cartofi

50 g fasole roșie conservă

100 g ceapă albă

un cățel de usturoi

100 g țelină apio

coriandru

foi de dafin

Gazda emisiunii Hello Chef și invitata sa, Feli, s-au pus imediat pe treabă! Roxana Blenche a împărțit sarcinile, iar cântăreața a avut onoarea de tăia ceapa. Însă, Feli a recunoscut că nu se pricepe deloc la acest pas. În plus, ea a mărturisit și ce poftă avea când era gravidă:

„Acum mă fac de răs! Tu știi că eu niciodată nu știu dacă tai ceapa bine? Ce rușine că zic asta la 36 de ani! (...) Când eram gravidă, făceam <<zamă>> la miezul nopții! La 12 noaptea mă apuca și trăgeam o <<zamă>> de fasole!”, a mărturisit Feli Donose la Hello Chef, episodul 5 din 12 martie 2023.

Iar pentru că orice fel de mâncare merge mult mai bine cu un desert la final, Roxana Blenche a făcut prezentările pentru un preparat dulce specific bucătăriei portugheze: „Hai să trecem la un desert cu mult zahăr și foietaj, care conține multă făină! În top cinci deserturi preferate!”

Rețetă de „Pasteis de Nata”

aluat de foietaj

200 ml lapte

5 ouă

200 g zahăr

5 ml extract de vanilie

200 g unt

pudră de scorțișoară

100 g căpșuni

20 g zmeură

20 g afine

Detalii despre sezonul 5 Hello Chef

Din 12 februarie, în fiecare duminică, de la ora 14.00, Chef Roxana Blenche și Carmen Brumă, autoarea unora dintre cele mai de succes programe de slăbit, dau startul sezonului 5 Hello Chef, pornind într-o îndrăzneață călătorie culinară în jurul lumii.

Cele mai reprezentative preparate culinare din 16 noi colţuri ale lumii le vor fi prezentate telespectatorilor de Chef Roxana Blenche, Carmen Brumă şi invitaţii lor. Nu va lipsi nici surpriza sezonului – o nouă provocare culinară ce va condimenta fiecare episod cu scopul de a pune la încercare creativitatea Roxanei în bucătărie!

Şi în acest sezon, Carmen va fi ghidul care va dezvălui istoria preparatelor, le va oferi telespectatorilor informaţii nutritive şi va servi porţii duble de voie bună prin jocuri savuroase şi amuzante, inspirate din cultura locală.

Chef Roxana Blenche dezvăluie: “În cel mai nou sezon Hello Chef călătorim în alte 16 ţări, cu alte culturi, gusturi şi reţete diferite. A fost o adevărată provocare şi pentru mine, deoarece aceste ţări nu au tocmai o cultură gastronomică asemănătoare cu a noastră, însă eu ador provocările.

Totodată a fost un sezon foarte greu pentru mine, din motive de … burtică, a fost dificil să stau atât de mult în picioare, însă echipa a fost senzaţională de-a dreptul. Mi-au făcut toate poftele, au avut mare grijă de mine, aşa că iată-mă în ultima zi, pe cât de mult îmi doream o pauză, pe atât de rău îmi părea că se termină.

Următorul sezon nu o să mai fie cu burtică, o să fie… Hello bebelina 😊 Am avut invitaţi savuroşi, cu care am discutat câte în lună şi în stele, am râs, am cântat, pentru că dacă în primele sezoane îmi era ruşine şi să fredonez ceva, acum am cântat de n-am avut aer, pe româneşte".

Rând pe rând, alături de chef Roxana Blenche şi de Carmen Brumă vor veni şi vor împărtăşi din propriile lor experienţe culinare şi Andra şi Răzvan Gogan, Vlăduţa Lupău, TJ Miles, Lizi şi Cosmin Natanticu, Feli, Zarug, Tzancă Uraganu şi mulţi alţii.