Hello Chef sezon 5, episodul 6 din 19 martie 2023. Roxana Blenche și magicianul Robert Tudor au pregătit waffles de Bruxelles

Roxana Blenche, gazda show-ului culinar, și magicianul Robert Tudor au pregătit waffles sau gofre de Bruxelles, un desert cu specific belgian, ușor de preparat.

Ajutați și de Carmen Brumă cu informații suplimentare, cum ar fi că acest desert a fost menționat pentru prima dată în 1604, cei doi au reușit să facă „magie în bucătărie”, iar rezultatul a fost pe măsură. Echipa a gătit pe ritmuri de muzică, iar Robert Tudor a „condimentat” totul și cu câteva glume.

În trecut, gofrele erau în mod preponderent sărate, nu dulci, însă un chef avea să schimbe acest lucru. Prima dată, „vafa” dulce a fost făcută de bucătarul unui episcop din Liege. Roxana Blanche a explicat că în prezent, în restaurante, poți cere ca acestea să fie sărate sau dulci, după gustul fiecăruia.

Waffles sau gofrele sunt un preparat ușor de pregătit și și mai ușor de...savurat. Iată de ce ingrediente ai nevoie și care este modul de preparare!

Waffles de Bruxelles - rețetă

Făină - 200 g

Lapte - 400 ml

4 ouă

Cremă de brânză - 100 g

Mascarpone - 150 g

Zahăr - 100 g

Sirop de ciocolată - 100 g

Fructe de pădure - 150 g

O banană

Carmen Brumă i-a lansat totodată și o provocare Roxanei Blenche, și anume să asezoneze gofrele și cu niște trufe de ciocolată ca în Belgia, cu ajutorul unei cafetiere.

Cum se prepară trufele de ciocolată

Pentru trufele de ciocolată, se pune puțină smântână lichidă la încălzit, într-o tigaie, iar apoi se adăugă bucăți de ciocolată, după ce a dat în fiert. Focul se oprește înainte, iar totul se amestecă până când ciocolata se topește.

Compoziția se transferă ulterior într-un vas și se lasă la frigider până se întărește. Apoi, din amestecul răcit se fac biluțe care se bagă din nou la rece, iar apoi se dau prin pudră de cacao.

Waffles de Bruxelles - mod de preparare

Pentru waffles, începem prin a bate ouăle, iar apoi adăugăm zahăr și lapte, în timp ce amestecăm compoziția. Printr-o sită, adăugăm făină, amestecând în continuare cu ajutorul unui tel. Se adaugă și esență de vanilie. Compoziția este gata pentru a fi pusă în aparatul special.

Apoi, pentru cremă, se adaugă într-un vas separat cremă de brânză și mascarpone, cu zahăr, esență de rom și melasă. Acestea se amestecă, de asemenea.

Waffles sunt apoi unse cu cremă și pot fi servite cu topping de sirop de arțar și fructe sau dulciuri, după preferințele fiecăruia.

„Arată senzațional! Câte calorii avem?”, a exclamat magicianul Robert Tudor, după ce plating-ul a fost gata.

În cazul echipei de astăzi, timpul nu a fost suficient pentru ca trufele să se răcească în mod corespunzător, însă Roxana Blenche a devenit inventivă și a turnat o parte din compoziție peste desertul deja pregătit. Degustarea a primit 5 stele în unanimitate.

Detalii despre sezonul 5 Hello Chef

Din 12 februarie, în fiecare duminică, de la ora 14.00, Chef Roxana Blenche și Carmen Brumă, autoarea unora dintre cele mai de succes programe de slăbit, dau startul sezonului 5 Hello Chef, pornind într-o îndrăzneață călătorie culinară în jurul lumii.

Cele mai reprezentative preparate culinare din 16 noi colţuri ale lumii le vor fi prezentate telespectatorilor de Chef Roxana Blenche, Carmen Brumă şi invitaţii lor. Nu va lipsi nici surpriza sezonului – o nouă provocare culinară ce va condimenta fiecare episod cu scopul de a pune la încercare creativitatea Roxanei în bucătărie!

Şi în acest sezon, Carmen va fi ghidul care va dezvălui istoria preparatelor, le va oferi telespectatorilor informaţii nutritive şi va servi porţii duble de voie bună prin jocuri savuroase şi amuzante, inspirate din cultura locală.

Chef Roxana Blenche, dezvăluie: „În cel mai nou sezon Hello Chef călătorim în alte 16 ţări, cu alte culturi, gusturi şi reţete diferite. A fost o adevărată provocare şi pentru mine, deoarece aceste ţări nu au tocmai o cultură gastronomică asemănătoare cu a noastră, însă eu ador provocările.

Totodată a fost un sezon foarte greu pentru mine, din motive de … burtică, a fost dificil să stau atât de mult în picioare, însă echipa a fost senzaţională de-a dreptul. Mi-au făcut toate poftele, au avut mare grijă de mine, aşa că iată-mă în ultima zi, pe cât de mult îmi doream o pauză, pe atât de rău îmi părea că se termină.

Următorul sezon nu o să mai fie cu burtică, o să fie… Hello bebelina! Am avut invitaţi savuroşi, cu care am discutat câte în lună şi în stele, am râs, am cântat, pentru că dacă în primele sezoane îmi era ruşine şi să fredonez ceva, acum am cântat de n-am avut aer, pe româneşte".

Rând pe rând, alături de chef Roxana Blenche şi de Carmen Brumă vor veni şi vor împărtăşi din propriile lor experienţe culinare şi Andra şi Răzvan Gogan, Vlăduţa Lupău, TJ Miles, Lizi şi Cosmin Natanticu, Feli, Zarug, Tzancă Uraganu şi mulţi alţii.