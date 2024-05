Hello Chef sezon 7, 25 mai 2024. Roxana Blenche și chef Samuel Le Torriellec au gătit o rețetă de saramură de biban pentru Misha

În ediția 13 din sezonul 7 de Hello Chef, Chef Roxana Blenche și Chef Samuel s-au întrecut în preparate delicioase pentru Misha.

Cei doi chefi au pornit într-o competiție acerbă din dorința de a o impresiona pe Misha. Ei au gătit saramură de biban și noodles cu legume.

Roxana Blenche a pregătit pentru pentru starter pachețele de primăvară vietnameze, iar ca fel principal a făcut noodles cu legume. Între timp, Chef Samuel a pregătit o rețetă de saramură de biban de mare și la desert macaroane cu lapte.

Ingrediente saramură de biban

250 gr biban

200 gr ardei capia

3 ardei iuți

o legătură de pătrunjel

100 gr sare mare

200 gr roșii

usturoi

cimbru proaspăt

100 ml suc de roșii

o ceapă roșie

ceapă verde

Mod de preparare saramură de biban

Mai întâi, peștele trebuie curățat de solzi și eviscerat. După care legumele se vor trage la tigaie pe pat de sare. Abia după se pregătește zeama.

Peștele se prăjește puțin în tigaie pe pat de sare, iar ardeii se taie și se adaugă în aceeași tigaie. Se scoate peștele și se adaugă roșiile cherry și usturoiul.

După ce se gătesc legumele pe sare, se așează alături de pește în oală pentru a pregăti zeama. Se adaugă apă peste și se lasă la fiert. Apoi saramura e gata de servit.

Hello Chef a revenit cu un nou sezon savuros, ce îmbină preparatele tradiționale cu gastronomia internațională și poate fi urmărit în fiecare sâmbătă, de la ora 14.30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY. La rândul său, Chef Samuel Le Torriellec a declarat: ,,Pentru mine, Hello Chef este o experiență grozavă. Este genul de emisiune în cadrul căreia poți învăța multe lucruri din domeniul gastronomic. Ceea ce îmi place cel mai mult sunt implicarea și conexiunea pe care le am cu Roxana, iar relația noastră de prietenie face ca lucrurile să meargă foarte bine”.Chef Roxana Blenche și Chef Samuel Le Torriellec îi vor purta pe telespectatori într-o adevărată aventură culinară, din care nu vor lipsi provocările și nici diversitatea culturilor.

În fiecare ediţie a sezonului şapte Hello Chef un invitat-surpriză îi va provoca pe cei doi chefi la o adevărată întrecere a gusturilor, îmbinând armonios bucătăria românească şi influenţele internaţionale.

Duelul va fi între gustul local şi cel internaţional, iar preparatul decis prin tragere la sorţi va fi jurizat chiar de invitatul misterios. Mai mult, pentru a întregi experienţa, cei doi chefi îi vor pregăti invitatului un meniu complet, pentru ca la final acesta să aleagă două preparate preferate.