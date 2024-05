Hello Chef sezon 7, 18 mai 2024. Roxana Blenche și chef Samuel Le Torriellec au gătit o rețetă de parmigiana di melanzane

Chef Roxana Blenche și chef Samuel Le Torriellec au pregătit o rețetă de paste bolognese, în ediția 12 din sezonul 7 Hello Chef, de pe 18 mai 2024.

Chef Roxana Blenche și chef Samuel Le Torriellec au pregătit o rețetă de paste bolognese, în ediția 12 din sezonul 7 Hello Chef, de pe 18 mai 2024. | Antena 1

În a 12-a ediție Hello Chef sezonul 7 din 9 martie 2024, chef Roxana Blenche și chef Samuel Le Torriellec au primit o nouă provocare pentru provocarea gusturilor. Nicoleta Nucă a fost cea care a ales preparatele și de asemenea, le-a degustat la final. Vedeta i-a provocat pe cei doi bucătari să pregătescă două dintre felurile ei preferate de mâncare: zeamă de pui cu tăiței și parmigiana di melanzane. Cei doi chefi au plusat și fiecare a gătit și câte un desert cu care să o dea pe spate.

Chef Roxana Blenche și chef Samuel Le Torriellec au primit o provocare inedită de la Nicoleta Nucă în ediția 12 din sezonul 7 Hello Chef, de pe 18 mai 2024. Aceștia au avut de făcut atât o rețetă tradițională, ce îi amintește invitatei de casă, dar și un preparat italienesc care se numără printre preferatele ei.

Rețeta de parmigiana di melanzane se face extrem de ușor, iar chef Samuel Le Torriellec a oferit și câteva dintre secretele lui pentru un preparat delicios

Ingrediente - Rețetă de parmigiana di melanzane

250 g vinete

150 g roșii cherry

10 g usturoi

150 g ceapă

2 buratta

cimbru proaspăt

busuioc proaspăt

6 oră de prepeliță

100 g parmezan

250 ml sos de roșii

Mod de preparare - Rețetă de parmigiana di melanzane

La început, pentru rețeta de parmigiana di melanzane, chef Samuel călește într-o tigaie ceapa, alături de usturoi. Ulerior, se adaugă roșiile cherry pe care le lasă pe foc împreună cu celelalte legume. Peste amestec se pune și sucul de roșii.

După ce s-au gătit, ceapa, usturoiul și roșiile sunt lăsate de-o parte pentru a pregăti vintele. Legumele se crestează și se pun la prăjit în destul de mult ulei. În acest moment, chef-ul a dezvăluit că preferă să nu pună deloc făină la rețeta de parmigiana di melanzane. După ce sunt gata și vinetele, într-o tavă se montează preparatul.

Se pune o felie de vânătă, urmarătă de sosul de roșii cu usturoi și ceapă, peste se adugă parmezan din beșug, dar și câteva felii de buratta. Se asezonează, după gust, cu sare, piper și restul condimentelor, iar prepatatul intră apoi la cuptor timp de 15-20 de minute.

Tot ce trebuie să știi despre Hello Chef, sezonul 7

Hello Chef a revenit cu un nou sezon savuros, ce îmbină preparatele tradiționale cu gastronomia internațională și poate fi urmărit în fiecare sâmbătă, de la ora 14.30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY. La rândul său, Chef Samuel Le Torriellec a declarat: ,,Pentru mine, Hello Chef este o experiență grozavă. Este genul de emisiune în cadrul căreia poți învăța multe lucruri din domeniul gastronomic. Ceea ce îmi place cel mai mult sunt implicarea și conexiunea pe care le am cu Roxana, iar relația noastră de prietenie face ca lucrurile să meargă foarte bine”.Chef Roxana Blenche și Chef Samuel Le Torriellec îi vor purta pe telespectatori într-o adevărată aventură culinară, din care nu vor lipsi provocările și nici diversitatea culturilor.

În fiecare ediţie a sezonului şapte Hello Chef un invitat-surpriză îi va provoca pe cei doi chefi la o adevărată întrecere a gusturilor, îmbinând armonios bucătăria românească şi influenţele internaţionale.

Duelul va fi între gustul local şi cel internaţional, iar preparatul decis prin tragere la sorţi va fi jurizat chiar de invitatul misterios. Mai mult, pentru a întregi experienţa, cei doi chefi îi vor pregăti invitatului un meniu complet, pentru ca la final acesta să aleagă două preparate preferate.

„Noul sezon Hello Chef este cel mai tare sezon de până acum. Sunt în bucătărie cu Chef Samuel Le Torriellec - ce poate fi mai tare decât o combinație între o maramureșeancă și un francez? Va fi un sezon dinamic, amuzant, în care vom prepara multe rețete faine. Samuel este un om foarte fain, plin de energie, extrem de implicat și de muncitor și îl consider un bucătar și un prieten desăvârșit!”, a dezvăluit Roxana Blenche.